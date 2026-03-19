Iran xem xét áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thứ Năm, 23:07, 19/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel leo thang, Iran đang cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, động thái có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và định hình lại an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này.

Một nghị sĩ Iran cho biết Quốc hội nước này đang xem xét dự luật áp thuế và phí đối với các tàu đi qua eo biển  Hormuz – tuyến hàng hải trọng yếu nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng toàn cầu.

iran xem xet ap phi qua canh doi voi cac tau thuyen qua eo bien hormuz hinh anh 1
Iran xem xét áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo đề xuất, các quốc gia sử dụng tuyến đường này cho vận tải, năng lượng và hàng hóa thiết yếu có thể phải trả phí cho Iran, đánh dấu một bước dịch chuyển từ kiểm soát quân sự sang khai thác lợi ích kinh tế từ vị thế địa chiến lược.

Phát biểu gây chú ý hơn đến từ cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Mohammad Mokhber, người cho rằng sau chiến sự sẽ hình thành “một chế độ mới cho eo biển Hormuz”. Theo đó, Tehran có thể áp đặt các hạn chế hàng hải đối với những quốc gia đã áp lệnh trừng phạt lên Iran, thậm chí ngăn cản tàu thuyền của họ đi qua tuyến đường huyết mạch này.

“Chúng ta có thể sử dụng vị trí chiến lược của Hormuz để trừng phạt phương Tây” ông nói, hàm ý biến địa lý thành công cụ quyền lực.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển đối với các tàu mà họ cho là có liên hệ với đối thủ.

Nếu chính sách thu phí được triển khai, Hormuz sẽ không còn là tuyến hàng hải “trung lập” theo nghĩa truyền thống, mà có nguy cơ trở thành một “trạm kiểm soát quyền lực”, nơi mỗi chuyến tàu đều mang theo chi phí chính trị.

Điều này có thể kéo theo phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh, những bên lâu nay coi tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là lợi ích cốt lõi.

cac_nha_lanh_dao_chau_au_keu_goi_my_-_iran_ngung_ban._anh_reuters.png

Lo ngại leo thang liều lĩnh, châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng bước vào đàm phán ngừng bắn, cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng lan rộng với tác động lâu dài đến trật tự toàn cầu.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Iran thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz
Viết bình luận

Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz
Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Tài chính Ấn Độ hôm nay (19/3) đề xuất thành lập một quỹ chuyên biệt trị giá khoảng 107 triệu đôla Mỹ (USD), để hỗ trợ các công ty bảo hiểm cung cấp “bảo hiểm rủi ro chiến tranh” cho các tàu hoạt động trên các tuyến đường đến và đi từ Ấn Độ, qua vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột ở Trung Đông.

Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz

Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Tài chính Ấn Độ hôm nay (19/3) đề xuất thành lập một quỹ chuyên biệt trị giá khoảng 107 triệu đôla Mỹ (USD), để hỗ trợ các công ty bảo hiểm cung cấp “bảo hiểm rủi ro chiến tranh” cho các tàu hoạt động trên các tuyến đường đến và đi từ Ấn Độ, qua vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột ở Trung Đông.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu
Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

