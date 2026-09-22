65 năm xây dựng cộng đồng truyền thông châu Á - Thái Bình Dương

Tại phiên họp toàn thể với chủ đề “OANA: 65 năm kinh nghiệm. Xây dựng cộng đồng truyền thông bền vững, vai trò của Tổ chức trong định hình tương lai không gian thông tin của khu vực”, các diễn giả đã nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, duy trì các tiêu chuẩn báo chí chuyên nghiệp và tăng cường hợp tác để ứng phó với tin giả, thông tin sai lệch.

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang (trái) tặng tranh hoa sen cho hãng thông tấn TASS. Ảnh: VOV.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov đã đọc thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Diễn đàn. Tổng thống Nga đánh giá OANA là một trong những hiệp hội truyền thông khu vực lớn và có ảnh hưởng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của báo chí và truyền thông. Theo Tổng thống Putin, các diễn đàn và Đại hội đồng OANA là những nền tảng để trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và thảo luận những xu hướng chủ chốt của truyền thông hiện đại.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các hãng thông tấn trong bối cảnh môi trường thông tin quốc tế đang có nhiều biến động. Theo ông, các cuộc chiến thông tin và tin giả sẽ tiếp tục phát triển, đặt ra yêu cầu đối với các hãng thông tấn phải duy trì cách tiếp cận chuyên nghiệp và tính chân thực của thông tin, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về đất nước mình và những quyết định của chính phủ.

Từ góc độ của các hãng thông tấn, Tổng giám đốc hãng thông tấn TASS (Nga), Chủ tịch OANA, Andrey Kondrashov nhấn mạnh mối liên hệ trực tiếp giữa thông tin và niềm tin: “Hợp tác của chúng ta được xây dựng trên niềm tin. Niềm tin được xây dựng trên thông tin. Khi thông tin sai lệch, niềm tin bị phá vỡ. Vì vậy, OANA cần trở thành một nền tảng để xây dựng những tiêu chuẩn chung, được hình thành thông qua đối thoại bình đẳng, chứ không phải áp đặt từ bên ngoài”.

Ông Andrey Kondrashov cho rằng, các hãng thông tấn có vị trí đặc biệt trong hệ thống truyền thông bởi có khả năng tiếp cận các nguồn tin gốc, qua đó có thể nhanh chóng xác minh và bác bỏ thông tin giả. Ông kêu gọi các thành viên OANA cùng xây dựng những tiêu chuẩn chung và phối hợp ứng phó với các mối đe dọa đối với môi trường thông tin.

Diễn đàn OANA lần này có sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ 20 quốc gia, trong đó có đoàn đại biểu của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu. Là thành viên OANA, Tổng giám đốc TTXVN đánh giá sự hiện diện của đông đảo đại diện các hãng thông tấn trong khu vực tại Diễn đàn cho thấy sức mạnh và vai trò của tổ chức.

TTXVN bày tỏ tin tưởng các thành viên sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác, cùng xây dựng một cộng đồng truyền thông bền vững trong khu vực. Nhân dịp này, TTXVN trao tặng cho hãng thông tấn TASS bức tranh hoa sen nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành lập OANA với thông điệp về tinh thần đoàn kết và sự đa dạng giữa các thành viên trong tổ chức.

AI, deepfake và bài toán chống tin giả của truyền thông VOV.VN - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake và mạng xã hội đang khiến thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bài toán kiểm chứng thông tin, đem đến cho công chúng thông tin nhanh và chính xác đang được đặt ra với giới truyền thông.

Tại phiên toàn thể, Tổ chức OANA và Mạng lưới Kiểm chứng thông tin quốc tế Global Fact-Checking Network (GFCN), đã ký Biên bản ghi nhớ về hiểu biết và hợp tác trong lĩnh vực phát triển hoạt động kiểm chứng thông tin. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin, phối hợp phát triển hoạt động kiểm chứng thông tin chuyên nghiệp, đồng thời hợp tác nâng cao trình độ cho các chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực này. Theo thông tin được công bố tại Diễn đàn, GFCN hiện có hơn 125 nhà báo từ 55 quốc gia tham gia hợp tác kiểm chứng thông tin.

Sau phiên toàn thể, diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề đang được ngành thông tấn đặc biệt quan tâm bao gồm “Các phương thức chống sự lan truyền thông tin sai lệch và tin giả”, “Truyền thông và trí tuệ nhân tạo, trong đó có phương pháp luận và các vấn đề đạo đức trong kỷ nguyên số”, “Chất lượng nội dung: Chiến lược duy trì tiêu chuẩn nghề nghiệp”. Cuối chương trình là lễ bế mạc và lễ trao giải OANA Awards.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, tại Moscow cũng diễn ra triển lãm ảnh “Lịch sử và phát triển: 65 năm trao đổi thông tin tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Triển lãm do hãng thông tấn TASS, với vai trò Chủ tịch OANA, tổ chức, giới thiệu những dấu mốc trong quá trình phát triển và hợp tác giữa các hãng thông tấn trong khu vực.

Trước đó ngày 20/9, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 58. Theo đó, TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 59 trong năm 2027 tại Việt Nam.

“Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương” (OANA) được thành lập tại Bangkok, Thái Lan, ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của UNESCO. Sau 65 năm, tổ chức hiện có 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.