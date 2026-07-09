8 binh sỹ Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran khẳng định 8 binh sỹ thiệt mạng khi lực lượng Mỹ tập kích vào khu vực phía Nam Iran hồi sáng sớm qua. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Khói bốc lên sau khi Israel và Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Iran. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên sau loạt cuộc đụng độ dữ dội thời gian qua giữa các lực lượng Mỹ và Iran, Tehran xác nhận xảy ra tổn thất nghiêm trọng về nhân sự. Theo truyền thông khu vực, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang có chiều hướng leo thang. Đặc biệt, nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại càng đáng lo ngại và báo động hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều qua tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc.

Trước thực tế này, Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới, đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong một tuyên bố tối qua, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, quan ngại sâu sắc trước việc tái diễn đối đầu quân sự tại vùng Vịnh.

Tổng thư ký Guterres cảnh báo nếu xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, sẽ gây ra những hệ lụy nặng nề với người dân cũng như cục diện an ninh và sự ổn định của toàn khu vực. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa, tránh các bước đi có thể khiến tình hình leo thang, đồng thời lập tức thực hiện các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Pakistan cùng một số nước khác, cũng ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế hành động và hạ nhiệt căng thẳng. Bộ Ngoại giao Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải Mỹ-Iran, nhấn mạnh rằng các bên cần tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh, kiềm chế hành động và lập tức trở lại tiến trình đối thoại.

Mỹ tiếp tục tấn công Iran

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế.

Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng Vịnh và thành phố Chabahar, phía Nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, chưa được công bố.

Trước đó, đêm 7/7, rạng sáng ngày 8/7, lực lượng Mỹ cũng phát động nhiều đợt tập kích, đánh phá hàng chục mục tiêu quân sự tại khu vực phía Nam Iran. CENTCOM khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo Hormuz. Vài giờ sau các đòn tập kích của CENTCOM, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 ngày, lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trở lại. Tuy nhiên, lần đụng độ này có dấu hiệu leo thang và ác liệt hơn. Đặc biệt, với việc Tổng thống Donald Trump chiều qua tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại, được đánh giá ở mức rất cao.