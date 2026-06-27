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Mỹ lại không kích vào mục tiêu quân sự của Iran

Thứ Bảy, 06:16, 27/06/2026
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VOV.VN - Căng thẳng một lần nữa bùng phát trở lại tại vùng Vịnh, khi lực lượng Mỹ đêm 26/6 thông báo đã tấn công các mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz hôm 25/6.

Truyền thông Iran sáng sớm 27/6 xác nhận một tiếng nổ lớn đã phát ra từ khu vực thành phố Sirik, phía Nam nước này. Tuy nhiên, bản chất vụ nổ chưa được xác định.

Ngay trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích các trận địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định, chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái Iran tấn công tàu chở hàng M/V Ever Lonely mang cờ Singapore, tại khu vực eo biển Hormuz chiều 25/6.

my lai khong kich vao muc tieu quan su cua iran hinh anh 1
Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. (Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ/Reuters)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14/6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại Iran có thể sẽ tấn công đáp trả và giao tranh bùng phát trở lại.

Trước đó, trong thời gian ngừng bắn vừa qua, Iran hầu như đều tấn công đáp trả gần như ngay tức thì với mọi đòn tập kích của Mỹ. Nếu kịch bản trả đũa của Iran diễn ra, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và đàm phán bị đình lại, được cho là rất dễ xảy ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
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