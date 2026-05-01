8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp tại Estonia vào ngày 29-30/4, các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Ukraine đóng vai trò then chốt đối với an ninh châu Âu, cả về địa chính trị và kinh tế. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự hợp tác với Ukraine mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

8 quốc gia Bắc Âu-Baltic (NB8) tái khẳng định nằm trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại. Các Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và ràng buộc về mặt pháp lý cho Ukraine.

Nhóm này cam kết duy trì và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, chống lại các hoạt động hạm đội bóng tối và ủng hộ các sáng kiến ​​nhằm hạn chế việc nhập cảnh của quân nhân Nga vào Khu vực Schengen. Bên cạnh đó, nhóm này cũng khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine và nhấn mạnh vai trò của Ukraine trong các hoạt động đóng góp vào an ninh của các đối tác.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng khẳng định ý định hỗ trợ vào công cuộc tái thiết và hiện đại hóa dài hạn của Ukraine, bao gồm việc tham gia Hội nghị toàn cầu về tái thiết Ukraine dự kiến ​​diễn ra tại Ba Lan vào năm 2026 và tại Estonia vào năm 2027.