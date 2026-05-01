8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

Thứ Sáu, 09:07, 01/05/2026
VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp tại Estonia vào ngày 29-30/4, các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Ukraine đóng vai trò then chốt đối với an ninh châu Âu, cả về địa chính trị và kinh tế. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự hợp tác với Ukraine mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

8 nuoc bac Au-baltic ung ho ukraine gia nhap eu va nato hinh anh 1
Ảnh minh họa: mfa.gov.lv

8 quốc gia Bắc Âu-Baltic (NB8) tái khẳng định nằm trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại. Các Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và ràng buộc về mặt pháp lý cho Ukraine.

Nhóm này cam kết duy trì và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, chống lại các hoạt động hạm đội bóng tối và ủng hộ các sáng kiến ​​nhằm hạn chế việc nhập cảnh của quân nhân Nga vào Khu vực Schengen. Bên cạnh đó, nhóm này cũng khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine và nhấn mạnh vai trò của Ukraine trong các hoạt động đóng góp vào an ninh của các đối tác.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng khẳng định ý định hỗ trợ vào công cuộc tái thiết và hiện đại hóa dài hạn của Ukraine, bao gồm việc tham gia Hội nghị toàn cầu về tái thiết Ukraine dự kiến ​​diễn ra tại Ba Lan vào năm 2026 và tại Estonia vào năm 2027.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ukraine gia nhập EU Ukraine gia nhập NATO Bắc Âu-Baltic an ninh Ukraine
Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài
Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine
Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết ông đã có “những cuộc trò chuyện tốt đẹp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine

Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết ông đã có “những cuộc trò chuyện tốt đẹp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

