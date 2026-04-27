Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine

Phát biểu trong chương trình của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực xử lý tình hình giữa Nga và Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được kết quả tích cực.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ lần gần nhất ông trao đổi với Tổng thống Nga Putin là khi nào. Tuy nhiên, ông xác nhận đã nói chuyện với cả nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Ukraine Zelensky, đồng thời mô tả đây là những cuộc trao đổi mang tính xây dựng.

Ông Trump cho biết mối thù địch giữa hai bên đang là rào cản lớn đối với tiến trình hòa bình. Theo ông, sự căng thẳng giữa hai bên là điều tiêu cực trong bối cảnh cần tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, hơn một năm sau khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, giao tranh vẫn tiếp diễn và chưa có đột phá đáng kể nào về ngoại giao. Các nỗ lực trung gian của Mỹ thời gian qua tập trung vào khả năng ngừng bắn từng phần, trao đổi tù binh và mở lại các kênh đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev.