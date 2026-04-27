Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương

Thứ Hai, 16:24, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 27/4 nhận định Ukraine đang ngày càng khai thác những điểm yếu trong mạng lưới phòng không Nga, qua đó mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo đánh giá của ISW, hệ thống phòng không Nga đang chịu áp lực lớn, tạo ra những lỗ hổng mà Ukraine được cho là đang tận dụng để gia tăng cả tầm hoạt động lẫn cường độ tấn công.

ukraine khoet lo hong phong khong nga, mo rong don tan cong sau vao hau phuong hinh anh 1
Binh sỹ Ukraine đi dọc theo sông Dnipro. Ảnh: AP

Trong đêm 25 và 26/4, lực lượng Ukraine tiến hành tập kích nhà máy lọc dầu Yaroslavl, một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn của Nga, gây hỏa hoạn. Nhà máy này có công suất khoảng 15 triệu tấn mỗi năm, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Các hình ảnh định vị địa lý cho thấy đám cháy tại cơ sở này, trong khi một số nhà phân tích nguồn mở nhận định một đơn vị chế biến quan trọng có thể đã bị đánh trúng.

Ukraine cũng được cho đã nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự tại Crimea. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, các cuộc tấn công tại Sevastopol gây hư hại một số tàu hải quân Nga, một tàu trinh sát, hệ thống radar và hạ tầng tại sân bay Belbek. Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực này cũng xác nhận quy mô lớn của đợt tấn công, cho biết hàng chục máy bay không người lái đã được triển khai trong đêm.

Theo các nhà phân tích, chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine gia tăng từ tháng 3/2026, với ít nhất 10 cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng dầu khí Nga trong những tuần gần đây. Các hoạt động này cũng được cho là vươn sâu hơn vào hậu phương Nga, trong đó có một cuộc tấn công tại Chelyabinsk, cách biên giới Ukraine hơn 1.800 km.

Trong bối cảnh Ukraine mở rộng năng lực sản xuất máy bay không người lái trong nước, một số chuyên gia dự báo các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào năng lực quân sự và kinh tế của Nga có thể tiếp tục gia tăng cả về tần suất lẫn quy mô.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Ukraine tuyên bố đang giữ vị thế chiến trường mạnh nhất trong năm qua
Ukraine tuyên bố đang giữ vị thế chiến trường mạnh nhất trong năm qua

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công.

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công.

Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga
Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga

VOV.VN - Một chỉ huy Ukraine tiết lộ các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của nước này đang điều chỉnh cách tác chiến, giảm số lượng tên lửa đánh chặn trong mỗi lần đối phó với tên lửa Nga.

VOV.VN - Một chỉ huy Ukraine tiết lộ các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của nước này đang điều chỉnh cách tác chiến, giảm số lượng tên lửa đánh chặn trong mỗi lần đối phó với tên lửa Nga.

Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga
Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai.

VOV.VN - Một nghị sĩ cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai.

