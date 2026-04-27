Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương

Theo đánh giá của ISW, hệ thống phòng không Nga đang chịu áp lực lớn, tạo ra những lỗ hổng mà Ukraine được cho là đang tận dụng để gia tăng cả tầm hoạt động lẫn cường độ tấn công.

Binh sỹ Ukraine đi dọc theo sông Dnipro. Ảnh: AP

Trong đêm 25 và 26/4, lực lượng Ukraine tiến hành tập kích nhà máy lọc dầu Yaroslavl, một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn của Nga, gây hỏa hoạn. Nhà máy này có công suất khoảng 15 triệu tấn mỗi năm, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Các hình ảnh định vị địa lý cho thấy đám cháy tại cơ sở này, trong khi một số nhà phân tích nguồn mở nhận định một đơn vị chế biến quan trọng có thể đã bị đánh trúng.

Ukraine cũng được cho đã nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự tại Crimea. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, các cuộc tấn công tại Sevastopol gây hư hại một số tàu hải quân Nga, một tàu trinh sát, hệ thống radar và hạ tầng tại sân bay Belbek. Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực này cũng xác nhận quy mô lớn của đợt tấn công, cho biết hàng chục máy bay không người lái đã được triển khai trong đêm.

Theo các nhà phân tích, chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine gia tăng từ tháng 3/2026, với ít nhất 10 cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng dầu khí Nga trong những tuần gần đây. Các hoạt động này cũng được cho là vươn sâu hơn vào hậu phương Nga, trong đó có một cuộc tấn công tại Chelyabinsk, cách biên giới Ukraine hơn 1.800 km.

Trong bối cảnh Ukraine mở rộng năng lực sản xuất máy bay không người lái trong nước, một số chuyên gia dự báo các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào năng lực quân sự và kinh tế của Nga có thể tiếp tục gia tăng cả về tần suất lẫn quy mô.