Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

Theo HUR, tên lửa do Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga phát triển để trang bị cho tiêm kích Su-57 và được cho là lần đầu được sử dụng trong tác chiến vào cuối năm 2025.

Tên lửa SK-71 của Nga. Ảnh: Top War

Tên lửa mang đầu đạn nổ 250 kg tích hợp ở phần mũi. Thân tên lửa được chế tạo từ vật liệu sợi thủy tinh nhiều lớp, có các bộ phận gia cường, trong khi một số cấu phần bên trong sử dụng hợp kim nhôm. Theo phân tích của HUR, hệ thống bên trong tên lửa gồm bộ điều khiển bay cơ bản, hệ thống dẫn đường quán tính và cụm động cơ.

Cơ quan này cho biết phần lớn linh kiện điện tử của tên lửa có nguồn gốc nước ngoài, trong đó có các thành phần từ Mỹ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Ireland.

S-71K được trang bị động cơ phản lực R500 do Nga sản xuất, có tầm bắn ước tính tới 300 km. HUR cũng nhận định, trong tương lai, Nga có thể tích hợp loại tên lửa này lên máy bay không người lái chiến đấu S-70 “Okhotnik”.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, những phát hiện này cho thấy Nga vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ nước ngoài trong phát triển các hệ thống vũ khí mới. HUR đồng thời kêu gọi siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế năng lực sản xuất các hệ thống tương tự của Moscow.