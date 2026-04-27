中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

Thứ Hai, 16:37, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

Theo HUR, tên lửa do Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga phát triển để trang bị cho tiêm kích Su-57 và được cho là lần đầu được sử dụng trong tác chiến vào cuối năm 2025.

Tên lửa SK-71 của Nga. Ảnh: Top War

Tên lửa mang đầu đạn nổ 250 kg tích hợp ở phần mũi. Thân tên lửa được chế tạo từ vật liệu sợi thủy tinh nhiều lớp, có các bộ phận gia cường, trong khi một số cấu phần bên trong sử dụng hợp kim nhôm. Theo phân tích của HUR, hệ thống bên trong tên lửa gồm bộ điều khiển bay cơ bản, hệ thống dẫn đường quán tính và cụm động cơ.

Cơ quan này cho biết phần lớn linh kiện điện tử của tên lửa có nguồn gốc nước ngoài, trong đó có các thành phần từ Mỹ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Ireland.

S-71K được trang bị động cơ phản lực R500 do Nga sản xuất, có tầm bắn ước tính tới 300 km. HUR cũng nhận định, trong tương lai, Nga có thể tích hợp loại tên lửa này lên máy bay không người lái chiến đấu S-70 “Okhotnik”.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, những phát hiện này cho thấy Nga vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ nước ngoài trong phát triển các hệ thống vũ khí mới. HUR đồng thời kêu gọi siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế năng lực sản xuất các hệ thống tương tự của Moscow.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Nga Ukraine tên lửa S-71K Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine tên lửa hành trình phóng từ máy bay công nghệ nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai.

Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên kết Ukraine ở châu Âu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng danh sách các cơ sở sản xuất có liên quan đến Ukraine, phân bố tại nhiều quốc gia châu Âu và vừa được quân đội Nga công bố, cần được xem là danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ