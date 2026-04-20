8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại bang Louisiana (Mỹ)

Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Shreveport bang Louisiana, lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường ngay lúc giờ 6 sáng ngày 19/4, sau khi nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình. Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ án “rất rộng”, liên quan tới 2 căn nhà trong khu vực và một địa điểm thứ 3 gần đó.

Phía cảnh sát xác nhận, có tổng cộng 10 người trúng đạn, trong đó 8 trẻ em thiệt mạng. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng cụ thể của hai người sống sót.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sau khi rời hiện trường, nghi phạm đã cướp 1 chiếc xe rồi bỏ trốn. Cảnh sát thành phố đã truy đuổi phương tiện này và nổ súng tiêu diệt nghi phạm. Cảnh sát tin rằng đây là đối tượng duy nhất nổ súng trong vụ việc.

Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nghi phạm, song xác nhận một số trẻ em tại hiện trường là hậu duệ của người này, cho thấy nghi phạm có quan hệ gia đình với các nạn nhân. Động cơ vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - người từng đại diện khu vực Shreveport trong gần 10 năm, mô tả vụ việc là “một bi kịch đau lòng” và cho biết văn phòng của ông đang liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật địa phương.