8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại bang Louisiana (Mỹ)

Thứ Hai, 05:17, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 8 trẻ em từ 1 - 14 tuổi đã thiệt mạng trong 1 vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra sáng 19/4 (theo giờ địa phương) tại thành phố Shreveport, bang Louisiana (Mỹ). Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc truy đuổi bằng xe. 

Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Shreveport bang Louisiana, lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường ngay lúc giờ 6 sáng ngày 19/4, sau khi nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình. Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ án “rất rộng”, liên quan tới 2 căn nhà trong khu vực và một địa điểm thứ 3 gần đó.

Phía cảnh sát xác nhận, có tổng cộng 10 người trúng đạn, trong đó 8 trẻ em thiệt mạng. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng cụ thể của hai người sống sót.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng - Ảnh: wowt.com

Theo thông tin điều tra ban đầu, sau khi rời hiện trường, nghi phạm đã cướp 1 chiếc xe rồi bỏ trốn. Cảnh sát thành phố đã truy đuổi phương tiện này và nổ súng tiêu diệt nghi phạm. Cảnh sát tin rằng đây là đối tượng duy nhất nổ súng trong vụ việc.

Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nghi phạm, song xác nhận một số trẻ em tại hiện trường là hậu duệ của người này, cho thấy nghi phạm có quan hệ gia đình với các nạn nhân. Động cơ vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - người từng đại diện khu vực Shreveport trong gần 10 năm, mô tả vụ việc là “một bi kịch đau lòng” và cho biết văn phòng của ông đang liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Quang Trung/VOV-Washington
Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong
Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết
Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết

VOV.VN - Hơn 70 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một mỏ vàng ở Nam Sudan cuối tuần trước.

Xả súng tại trường học ở Thái Lan, hiệu trưởng thiệt mạng
Xả súng tại trường học ở Thái Lan, hiệu trưởng thiệt mạng

VOV.VN - Một nữ hiệu trưởng đã tử vong vào rạng sáng 12/2 sau khi bị một đối tượng nổ súng tại trường học nơi bà công tác ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Thông tin được chính quyền địa phương xác nhận trên mạng xã hội.

