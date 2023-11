ADMM17 thông qua Tuyên bố chung vì hòa bình thịnh vượng và an ninh

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã chủ động có những đóng góp trách nhiệm vào thành công chung của Hội nghị.

Hội nghị ADMM lần thứ 17 đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và thông qua Kế hoạch hoạt động ADMM giai đoạn 2023-2026. Hội nghị cũng thông qua các văn kiện/sáng kiến mới trong ADMM gồm: Tài liệu khái niệm Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng do Indonesia khởi xướng, Tài liệu khái niệm về hài hoà các sáng kiến trong khuôn khổ ADMM và ADMM+: Hướng dẫn triển khai, cũng như ghi nhận Tài liệu thảo luận về sử dụng tài sản quân sự nhằm duy trì an ninh lương thực trong khu vực.

Lễ chuyển giao Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN.

Tại hội nghị, các trưởng đoàn đã nhất trí với các văn bản gồm: Dự thảo sửa đổi Quy trình hoạt động chuẩn của sáng kiến “ASEAN Con mắt của chúng ta” (AOE); Bản đánh giá chu kỳ hiện tại của các Nhóm chuyên gia ADMM+; Tài liệu khái niệm về Chương trình các nhà lãnh đạo quốc phòng mới nổi Mỹ - ASEAN và đề cập đến một số nội dung khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Chủ tịch ADMM Prabowo Subianto cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước đối với năm ASEAN do Indonesia làm chủ tịch và việc tổ chức Hội nghị ADMM lần thứ 17. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) 2023 lấy chủ đề "Hòa bình, Thịnh vượng và An ninh" hoàn toàn phù hợp với chủ đề bao trùm của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Indonesia năm nay là "ASEAN Tầm vóc - Tâm điểm của tăng trưởng". Điều này phản ánh nguyện vọng chung của các nước thành viên ASEAN nhằm tạo ra một khu vực ổn định, thịnh vượng và an ninh.

“Hòa bình và an ninh là những nền tảng cơ bản cho sự thịnh vượng kinh tế và tiến bộ xã hội. Nếu không có một khu vực ổn định và an toàn, không thể thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và đảm bảo phúc lợi cho xã hội và người dân. Do đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17 nhằm mục đích giải quyết các thách thức an ninh có thể cản trở việc hiện thực hóa chủ đề ASEAN, thông qua thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng trong khu vực. ADMM 2023 cũng tìm cách tăng cường cấu trúc an ninh và thúc đẩy một môi trường thuận lợi ở khu vực cũng như trên thế giới”.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 17

Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Jakarta của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh. Tuyên bố chung này ghi nhận sự phức tạp của những mối đe dọa và thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Sự chuyển dịch địa chính trị và địa chiến lược trong khu vực và tác động của cạnh tranh nước lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng của ASEAN.

Tuyên bố chung nêu rõ, tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc (UN), Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Tiến trình Bali, cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hành kiềm chế các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định. Cần thiết sớm hoàn tất một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS năm 1982 trong khi thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC).

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị

Qua đó, hoan nghênh các biện pháp xây dựng lòng tin hiện tại như Bộ quy tắc cho Va chạm bất ngờ trên biển, Hướng dẫn Tương tác Máy bay quân sự, Hướng dẫn Tương tác trên biển, Cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ DOC nhằm thúc đẩy thông tin liên lạc, lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng như giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra va chạm, hiểu nhầm hay những tính toán sai lầm trên không và trên biển.