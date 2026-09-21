AfD thắng lớn tại bầu cử bang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chịu thêm sức ép

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do Đài truyền hình ARD công bố tối ngày 20/9, Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã giành khoảng 37% số phiếu tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, miền Đông Bắc nước Đức, vượt qua đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với chỉ 35,5%.

Phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một “thảm họa”. (Ảnh: Reuters)

Trái lại, đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được 5,5% - vừa suýt soát ngưỡng tối thiểu để có ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất của CDU tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cùng ngày, cuộc bầu cử tại thủ đô Berlin cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý khi Đảng Cánh tả Die Linke dẫn đầu với 24,5% số phiếu, CDU đứng thứ hai với 20%, trong khi AfD tiếp tục gia tăng ảnh hưởng khi đạt khoảng 16%.

Phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một “thảm họa”. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ và thúc đẩy các kế hoạch cải cách ở cấp liên bang.

“Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn cải cách, dù chặng đường phía trước vô cùng chông gai. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm để đưa đất nước tiến lên. Thành công của công cuộc đổi mới không chỉ nhằm cải thiện đời sống người dân, củng cố đoàn kết xã hội mà còn để khẳng định lại vị thế của nước Đức trên trường quốc tế”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói.

Việc người đứng đầu Chính phủ liên bang trực tiếp lên tiếng ngay trong đêm bầu cử địa phương là động thái hiếm thấy, phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin hiện nay.

Ở chiều ngược lại, kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western Pomerania và Berlin cho thấy Đảng cực hữu AfD đang mở rộng đáng kể ảnh hưởng, đặc biệt tại miền Đông nước Đức. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa giành đủ số ghế để tự thành lập chính quyền bang.