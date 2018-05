Ai Cập và Mỹ đối thoại tăng cường hợp tác an ninh

Tại thủ đô Cairo, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedqi Sobhi vừa có cuộc gặp với một phái đoàn của Viện Do thái về An ninh Quốc gia của Mỹ, để thảo luận về tăng cường quan hệ quân sự Ai Cập - Mỹ, cũng như hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và an ninh ở Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedqi Sobhi. (Ảnh: KT)

Tham dự cuộc gặp có các tư lệnh thuộc lực lượng vũ trang Ai Cập. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedqi Sobhi nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ai Cập, vốn gắn kết lực lượng vũ trang của cả hai quốc gia trong hàng thập kỷ qua nhằm mục đích đạt được hòa bình và phát triển, cũng như nỗ lực chung đối mặt với các mối đe dọa đối với an ninh và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, đoàn đại biểu thuộc Viện Do thái về An ninh Quốc gia của Mỹ ca ngợi sự hợp tác giữa Ai Cập và Mỹ trong tất cả các lĩnh vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp và tham vấn giữa hai nước ở tất cả các cấp trong nỗ lực của Ai Cập nhằm chống khủng bố và sự tham gia tích cực của nước này trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc gặp trước đó với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-sisi vào ngày 1/5, đoàn đại biểu của Viện Do thái về An ninh Quốc gia của Mỹ cũng đã đánh giá cao vai trò của Chính phủ Ai Cập đối với những thành tựu kinh tế và nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố nói chung và đặc biệt là Chiến dịch toàn diện Sinai 2018, được triển khai từ tháng 2 đến nay./.

