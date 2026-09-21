AI đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người Australia

Số liệu thống kê của YouGov cho thấy 15% người trưởng thành tại Australia từng chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân với chatbot, 12% người từng sử dụng chatbot để tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn khó khăn và 11% từng tiết lộ với chatbot về những điều họ chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

15% người trưởng thành tại Australia từng chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân với chatbot (Hình minh họa: Reuters)

Không chỉ vậy, mối quan hệ cá nhân giữa nhiều người dân Australia với các ứng dụng AI cũng ngày càng gần gũi hơn. 8% người cho biết họ đã trải nghiệm tình bạn với chatbot và 4% cho rằng họ đã trải qua mối quan hệ tình cảm lãng mạn với chatbot.

Đáng chú ý, chatbot gần gũi hơn với những người trẻ tuổi, khi 41% những người thuộc gen Z cho biết họ cảm thấy dễ dàng hơn khi tương tác với chatbot.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Lisa Portolan thuộc trường Đại học Công nghệ Sydney cho thấy sở dĩ ngày càng nhiều người dân Australia phát triển mối quan hệ với các chatbot là vì trong mối quan hệ đó không bị từ chối, không bị phán xét, không gây tranh cãi và không đặt ra các yêu cầu.

Không chỉ vậy, trong quan hệ với chatbot, con người hoàn toàn chủ động và có thể ngắt kết nối bất kỳ khi nào mà không gặp phải rắc rối hay phải đối mặt với hậu quả phát sinh khi các mối quan hệ đổ vỡ.

Không những thế, AI cũng sẽ là người bạn đồng hành đầy tin tưởng khi có thể cung cấp các thông tin nhanh và tương đối chính xác về sức khỏe, đưa ra các đề xuất hành động được cá thể hóa cho phù hợp với từng chủ thể.

Trong một xã hội phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay và yêu cầu đối với con người ngày càng nhiều, việc coi các công cụ AI là bạn đồng hành không chỉ cung cấp tiện ích cho cuộc sống mà nó cũng cho thấy sự cô đơn của con người đang gia tăng và điều mà con người sống trong xã hội sôi động đang tìm kiếm không phải là những gì mới mẻ, hiện đại mà lại chính là sự yên bình và sự sẻ chia.