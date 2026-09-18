AI rời phòng thí nghiệm, đi vào cuộc sống người dân Ấn Độ

Những ứng dụng này cho thấy AI đang được phát triển không chỉ để chứng minh năng lực công nghệ, mà còn nhằm giải quyết các nhu cầu thiết thực của một quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.

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Trong nông nghiệp, Kisan e-Mitra là một trong những ứng dụng tiêu biểu. Trợ lý ảo này trả lời hàng triệu câu hỏi của nông dân về giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, sâu bệnh, chính sách hỗ trợ và các chương trình của Chính phủ bằng 11 ngôn ngữ khu vực. Cùng lĩnh vực, hệ thống giám sát sâu bệnh quốc gia (NPSS), sử dụng công nghệ số và AI để theo dõi 66 loại cây trồng cùng hơn 432 loại sâu bệnh. Hệ thống giúp phát hiện nguy cơ, đưa ra cảnh báo và hỗ trợ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người dân xử lý dịch bệnh trên cây trồng.

Ấn Độ cũng thử nghiệm các mô hình AI dự báo thời điểm bắt đầu gió mùa tại từng địa phương. Thông tin được cung cấp cho nông dân nhằm hỗ trợ quyết định thời điểm gieo trồng, chuẩn bị đất và sử dụng nước tưới. Đây là hướng ứng dụng đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp Ấn Độ phụ thuộc lớn vào diễn biến gió mùa.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ và dịch vụ công, Bhashini là nền tảng AI đa ngôn ngữ chủ chốt của Ấn Độ. Hệ thống hỗ trợ dịch máy, nhận dạng tiếng nói và chuyển văn bản thành tiếng nói, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ số bằng nhiều ngôn ngữ bản địa. Trong khi đó, BharatGen phát triển các mô hình AI nền tảng được thiết kế cho bối cảnh ngôn ngữ và văn hóa Ấn Độ, hướng tới những người không sử dụng tiếng Anh thành thạo.

AI cũng đang thâm nhập sâu vào ngành y tế của Ấn Độ. Các giải pháp AI đang được thử nghiệm để hỗ trợ đọc hình ảnh chẩn đoán, sàng lọc ung thư cổ tử cung, theo dõi sức khỏe bà mẹ và thai nhi. Tại triển lãm đổi mới sáng tạo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 ở New Delhi, Ấn Độ giới thiệu một số công nghệ AI y tế hướng tới mục tiêu phát hiện bệnh sớm và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại những khu vực thiếu bác sĩ chuyên khoa.

Trong lĩnh vực tài chính, Ấn Độ đang chuẩn bị cơ chế đăng ký và xác thực các tác nhân AI, có thể được ủy quyền thực hiện những giao dịch nhỏ thay người dùng trên hệ thống thanh toán UPI. Nếu được triển khai, người dùng có thể giao cho AI thanh toán hóa đơn hoặc mua các mặt hàng thiết yếu theo những điều kiện được cài đặt trước.

Từ những ứng dụng đã được triển khai có thể thấy AI tại Ấn Độ đang ngày càng gắn với những bài toán cụ thể của đời sống. Thay vì chỉ tập trung vào việc xây dựng các mô hình AI lớn, nước này đang tìm cách ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp tới người dân, trong đó nổi bật là nông nghiệp, ngôn ngữ và y tế.