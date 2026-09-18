Hơn 90% phim ngắn trực tuyến tại Trung Quốc được tạo bằng AI

Thông tin trên được ông Vương Tiểu Lượng, Vụ trưởng Vụ Quản lý chương trình nghe nhìn mạng thuộc Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đưa ra tại một cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh.

Ông cho biết, 430.000 bộ phim ngắn đã được phát hành trong 8 tháng của năm nay, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước đó, trong đó các bộ phim do AI tạo ra chiếm hơn 90%. Trong năm 2025, số lượng người xem phim ngắn trên cả nước này đã vượt mốc 800 triệu. Quy mô thị trường cũng vượt 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ USD).

Trung Quốc tổ chức họp báo về phát triển ngành nghe nhìn trong 5 năm tới. Ảnh: SCIO

Ông nhận định, việc ứng dụng rộng rãi AI đã mở ra những cơ hội mới cho sự sáng tạo và giúp giảm chi phí sản xuất, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng nội dung và vấn đề bảo vệ quyền lợi.

Để ứng phó với những cơ hội và thách thức mới do AI mang lại, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất các bộ phim truyền hình chất lượng cao do người thật đóng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường quản lý toàn diện đối với phim do AI tạo ra, bao gồm việc dán nhãn nội dung cũng như cấp phép sử dụng hình ảnh và giọng nói.

Được biết, trong năm nay, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã gỡ bỏ 68.000 bộ phim ngắn vi phạm quy định và xử lý hơn 1.200 tài khoản, trong đó hơn 90% nội dung bị xử lý là sản phẩm do AI tạo ra.