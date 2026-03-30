Air China khôi phục đường bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng sau 6 năm gián đoạn

Theo Tân Hoa Xã, sáng nay 30/3, chuyến bay CA121 đã rời sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, nối lại tuyến hàng không giữa Trung Quốc và Triều Tiên vốn bị gián đoạn trong 6 năm qua. Trước đó, thông tin trên trang web của Air China cho biết chuyến bay này dự kiến khởi hành lúc 8h05 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng vào 11h cùng ngày.

Việc nối lại đường bay thẳng được xem là bước đi mới trong quá trình từng bước khôi phục các kênh giao thông, đi lại giữa Trung Quốc và Triều Tiên sau thời gian dài đình trệ.

Trước đó, theo Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, từ ngày 12/3/2026, các đoàn tàu khách quốc tế giữa Bắc Kinh và Đan Đông (Liêu Ninh) của Trung Quốc với Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã được khôi phục theo cả hai chiều. Giới chức Trung Quốc cho rằng việc nối lại tuyến tàu sẽ góp phần thúc đẩy đi lại, hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu nhân văn, cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tuy nhiên, do Triều Tiên hiện vẫn chưa mở lại thị thực du lịch, du khách Trung Quốc vẫn chưa thể mua vé đến Bình Nhưỡng theo diện tham quan.

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mỗi năm có khoảng 100.000 du khách Trung Quốc tới Triều Tiên. Giới quan sát nhận định, nếu quan hệ song phương tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực du lịch, đây có thể trở thành nguồn thu ổn định cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động, Triều Tiên được cho là vẫn thận trọng với việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch.