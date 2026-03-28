Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về quy mô điện toán thông minh

Thông tin trên được ông Hạ Băng, Phó Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc, công bố ngày 27/3 tại Hội nghị xúc tiến phát triển ngành công nghiệp điện toán xanh Thanh Hải lần thứ 3 diễn ra tại Bắc Kinh.

Một cơ sở điện toán đám mây của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo ông, quá trình chuyển dịch từ “điện” sang “tính toán” rồi đến “trí tuệ” đã mở ra đường đua kinh tế mới dựa trên token (đơn vị xử lý dữ liệu). Từ đầu năm đến nay, lượng gọi token tại Trung Quốc đã tăng theo cấp số nhân, phản ánh tốc độ ứng dụng AI vào thực tế ngày càng nhanh.

Số liệu từ nền tảng tổng hợp mô hình lớn OpenRouter cho thấy, từ sau Tết Nguyên đán, các mô hình AI nội địa Trung Quốc như MiniMax, Stepfun, DeepSeek liên tục dẫn đầu toàn cầu về lượng gọi.

Ông Hạ Băng nhấn mạnh, thành quả này không chỉ dựa trên mô hình kinh doanh tính phí theo token mà còn nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hạ tầng điện lực. Hiện Trung Quốc đã sở hữu hệ thống điện có quy mô lớn nhất thế giới và năng lực truyền tải đường dài tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện năng tăng đột biến của ngành điện toán.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc đã tận dụng lợi thế năng lượng tái tạo và chi phí thấp tại khu vực phía Tây để tập trung phát triển các cơ sở điện toán quy mô lớn, bước đầu phối hợp giữa các trang trại điện gió, điện mặt trời với chiến lược “Đông dữ liệu, Tây tính toán”. Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng công suất lắp đặt đã tăng từ 40% lên 60%.

Theo giới chức Trung Quốc, trong ngành công nghiệp tính toán, chi phí điện hiện chiếm khoảng 70% chi phí vận hành, trong khi tốc độ tăng trưởng xây dựng năng lực tính toán đạt 44%. Điều này khiến việc phát triển đồng bộ giữa điện xanh và hạ tầng tính toán trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các khu vực có thế mạnh về pin lithium phía Tây đảm nhận nhu cầu huấn luyện AI tiêu tốn nhiều năng lượng; tối ưu quy hoạch và vận hành phối hợp giữa điện toán và điện năng; kết nối các trung tâm điện toán với các dự án điện gió ngoài khơi, thủy điện. Đồng thời, khuyến khích đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực như truyền tải điện xanh đường dài, cung ứng tổng hợp điện xanh, tiết kiệm năng lượng và xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.

Ông Hạ Băng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối của chính phủ, mở rộng ứng dụng AI trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, giáo dục, y tế, năng lượng… hướng tới sử dụng hiệu quả mạng lưới điều phối năng lực tính toán thống nhất toàn quốc, đảm bảo AI chi phí thấp và khả năng sử dụng cao.