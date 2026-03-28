Ấn Độ bác bỏ tin đồn phong tỏa toàn quốc

Thứ Bảy, 12:10, 28/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri đã chính thức bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về khả năng áp đặt phong tỏa toàn quốc do thiếu hụt năng lượng. Ông đồng thời khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn sai sự thật” và Chính phủ không xem xét bất kỳ đề xuất nào như vậy.

Người đứng đầu ngành năng lượng Ấn Độ cho biết Chính phủ đang theo dõi sát sao các diễn biến toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, chuỗi cung ứng và hàng hóa thiết yếu. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Narendra Modi, nhiều biện pháp đã và đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, năng lượng và các mặt hàng thiết yếu không bị gián đoạn. Ông nhấn mạnh Ấn Độ có đủ năng lực ứng phó với các biến động quốc tế và sẽ tiếp tục hành động chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

An Do bac bo tin don phong toa toan quoc hinh anh 1
Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Sighn Puri. Ảnh: ANI

Bộ trưởng Hardeep Singh Puri ồng thời kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh, hành động có trách nhiệm và đoàn kết”, cảnh báo việc lan truyền tin đồn trong bối cảnh nhạy cảm là hành vi vô trách nhiệm, có thể gây hoang mang và tác động tiêu cực tới xã hội.

Trước đó, các đồn đoán về khả năng phong tỏa xuất hiện trong bối cảnh lo ngại gia tăng liên quan đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt là khí hóa lỏng (LPG). Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ việc một số phát biểu gần đây của Thủ tướng Modi về “sự chuẩn bị” bị hiểu sai, dẫn tới suy diễn về khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự thời kỳ Covid-19.

Chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định rằng lời kêu gọi “chuẩn bị như thời Covid” chỉ nhằm nâng cao năng lực điều hành và xây dựng phương án dự phòng, không liên quan đến việc hạn chế đi lại hay đình trệ hoạt động kinh tế. Nhà chức trách nhấn mạnh tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và không có kế hoạch phong tỏa trên phạm vi toàn quốc.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ khủng hoảng năng lượng phong tỏa
Tin liên quan

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga
VOV.VN - Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tác chiến.

Ấn Độ phê duyệt gói mua sắm quốc phòng 25 tỷ USD
VOV.VN - Ngày 27/3, Ấn Độ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 25 tỷ USD để mua sắm quốc phòng, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội, không lâu sau cuộc xung đột với Pakistan.

Cháy xe khách ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong
VOV.VN - Sáng sớm 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khi một xe chở khách va chạm với xe tải và bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

