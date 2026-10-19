Chính sách mới của Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 9/11 tới, nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những người phải sử dụng các loại thuốc đắt tiền trong thời gian dài.

Ấn Độ điều chỉnh giá 137 loại thuốc ung thư, mức giảm có thể lên tới 70%. Ảnh minh họa: ANI

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý giá dược phẩm quốc gia Ấn Độ, cơ quan thuộc Bộ Hóa chất và Phân bón, mức chênh lệch thương mại đối với các loại thuốc trong danh mục sẽ bị giới hạn ở mức 30% giá bán lẻ tối đa, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các nhà sản xuất phải tính toán, thông báo mức giá mới trong vòng 7 ngày kể từ khi quy định được công bố.

Danh mục này bao gồm nhiều loại thuốc điều trị miễn dịch, được sử dụng cho hơn 20 loại ung thư, cùng các thuốc điều trị ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, buồng trứng và cổ tử cung. Việc kiểm soát giá được thực hiện trên cơ sở giá bán cho nhà phân phối và các quy định về mức lợi nhuận trong khâu lưu thông, phân phối thuốc.

Cơ quan chức năng yêu cầu các nhà sản xuất duy trì mức sản xuất và cung ứng hiện tại, nhằm tránh tình trạng khan hiếm thuốc sau khi giá bán được điều chỉnh. Bệnh viện, cơ sở y tế và nhà thuốc cũng phải niêm yết, áp dụng mức giá mới; cơ quan quản lý dược phẩm cấp bang sẽ giám sát việc thực hiện. Người dân có thể tra cứu giá thuốc qua ứng dụng Pharma Sahi Daam và trang web của cơ quan quản lý giá dược phẩm quốc gia.

Đây không phải lần đầu Ấn Độ áp dụng biện pháp này. Năm 2019, nước này từng khống chế biên lợi nhuận đối với 42 loại thuốc chống ung thư. Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, sau đó giá bán lẻ tối đa của 526 nhãn hiệu thuốc thuộc diện kiểm soát đã giảm tới 90%.

Với quyết định mới, Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thuốc điều trị ung thư và giảm áp lực tài chính đối với người bệnh cùng gia đình.