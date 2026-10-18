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IMF dự báo Ấn Độ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới năm 2027

Chủ Nhật, 11:56, 18/10/2026
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VOV.VN - Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2027. Diễn biến này phản ánh triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Nam Á.

 

IMF cho biết Nhật Bản sẽ vẫn là quốc gia lớn thứ tư về tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa trong năm nay, nhưng đến năm 2027, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ vượt qua Nhật Bản để giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

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Chợ Fancy Bazar ở Guwahati tấp nập người mua sắm cho lễ hội Durga Puja. Ảnh: ANI

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF công bố trong tháng 10/2026, GDP danh nghĩa của Ấn Độ dự kiến đạt 4.521 tỷ USD trong năm 2027, nhỉnh hơn mức 4.468 tỷ USD của Nhật Bản và 4.489 tỷ USD của Anh. Nếu dự báo trở thành hiện thực, Ấn Độ sẽ đứng thứ tư toàn cầu, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức; Anh đứng thứ năm, còn Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ sáu.

Đáng chú ý, trong báo cáo hồi tháng 4, IMF từng dự báo Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029. Triển vọng mới đã đẩy thời điểm thay đổi thứ hạng này lên sớm hơn hai năm, cho thấy tương quan quy mô kinh tế giữa các nền kinh tế lớn đang tiếp tục dịch chuyển.

Một trong những cơ sở quan trọng cho triển vọng của Ấn Độ là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của nước này trong năm tài chính 2026–2027 lên 7%, từ mức 6,4% trước đó, đồng thời dự báo mức tăng tương tự cho năm tài chính 2027–2028.

Theo đánh giá của IMF, nhu cầu nội địa duy trì ổn định và hoạt động dịch vụ mạnh mẽ đang hỗ trợ đà tăng trưởng của Ấn Độ. Bên cạnh đó, quy mô thị trường lớn, cơ cấu dân số thuận lợi và các cải cách cơ cấu tiếp tục được xem là những yếu tố tạo nền tảng cho triển vọng trung hạn của nền kinh tế Ấn Độ.

Báo chí kinh tế Ấn Độ xem việc nâng dự báo tăng trưởng là tín hiệu tích cực đối với khả năng duy trì vị thế một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và Ngân hàng Thế giới cũng đã đưa ra các dự báo tăng trưởng khả quan hơn cho năm tài chính hiện tại.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, trong báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm của Chính phủ Ấn Độ, quốc gia này từng tuyên bố đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới với quy mô 4.180 tỷ USD. Khi đó, Ấn Độ đặt mục tiêu tiếp theo là soán vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 của Đức trong vòng ba năm tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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