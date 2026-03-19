Phản ứng của Ấn Độ khi các nước láng giềng yêu cầu cung cấp nhiên liệu

Trong những ngày gần đây, phía Ấn Độ đã nhận được yêu cầu từ Bangladesh, Maldives và Sri Lanka về việc cung cấp nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra. Bangladesh và Sri Lanka đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, như đóng cửa các trường học, phân phối nhiên liệu theo định mức và tuyên bố thêm một ngày nghỉ hàng tuần, trong khi chính quyền Maldives gần đây đã tăng mạnh giá xăng và dầu diesel.

Tàu Jag Laadki mang cờ Ấn Độ, chở khoảng 80.886 tấn dầu thô có nguồn gốc từ UAE, đã cập cảng Adani Ports Mundra ngày 18/3. Ảnh: ANI

Bà Sujata Sharma, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định, về xuất khẩu nhiên liệu sang các nước khác nhau, lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu. Theo bà, nhu cầu trong nước phải được đáp ứng trước tiên, sau đó, nếu có lượng hàng dư thừa, các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới đưa ra quyết định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, các yêu cầu từ các quốc gia láng giềng đang được xem xét, song cần phải cân nhắc đến nhu cầu và khả năng cung cấp của chính Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay.

Theo truyền thông Ấn Độ, Bangladesh đã yêu cầu cung cấp thêm 5.000 tấn dầu diesel từ nhà máy lọc dầu Numaligarh ở Assam như một phần nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng.

Hiện nhiều tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng (LGP) mang cờ Ấn Độ vẫn đang mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz. Ấn Độ đang đàm phán với phía Iran để đảm bảo an toàn cho các tàu này đi qua eo biển, song mới chỉ có một số tàu nhất định được đi qua. Nước này cũng đã điều tàu chiến của Hải quân tới khu vực để hiện diện và sẵn sàng hộ tống các tàu sau khi vượt qua eo biển Hormuz an toàn.