Ấn Độ cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại qua Vịnh Oman

Trước đó, ba tàu thương mại của Ấn Độ, trong đó có hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn và được các tàu chiến hải quân nước này hộ tống khi tiến vào vùng Vịnh Oman.

Tàu của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AP

Một quan chức Bộ Hàng hải Ấn Độ cho biết, mặc dù các cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra ở khu vực phía tây eo biển Hormuz, nhưng vùng Vịnh Oman ở phía đông cũng đã ghi nhận một số vụ tấn công, làm gia tăng nguy cơ đối với các tàu thương mại đi qua khu vực.

Hải quân Ấn Độ cho biết, hoạt động hộ tống đối với các tàu thương mại mang cờ Ấn Độ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện vẫn còn khoảng 22 tàu mang cờ Ấn Độ đang ở khu vực phía tây eo biển Hormuz.

Trước đó, một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng của Ấn Độ đã cập cảng Mundra, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào tối qua (16/3). Chính phủ Ấn Độ cho biết các thủ tục ưu tiên cập cảng và dỡ hàng đã được bố trí nhằm tránh chậm trễ trong quá trình tiếp nhận hàng hóa. Một tàu khác dự kiến sẽ đến cảng Kandla trong ngày hôm nay, với tổng lượng hàng hóa của hai tàu khoảng hơn 92.000 tấn. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên các tàu đều được xác nhận an toàn.