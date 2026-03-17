Ấn Độ cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại qua Vịnh Oman

Thứ Ba, 10:20, 17/03/2026
VOV.VN - Hôm 16/3, Hải quân Ấn Độ xác nhận đã triển khai các tàu chiến hộ tống các tàu thương mại mang cờ Ấn Độ di chuyển qua khu vực Vịnh Oman sau khi các tàu này vượt qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ba tàu thương mại của Ấn Độ, trong đó có hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn và được các tàu chiến hải quân nước này hộ tống khi tiến vào vùng Vịnh Oman.

Tàu của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AP

Một quan chức Bộ Hàng hải Ấn Độ cho biết, mặc dù các cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra ở khu vực phía tây eo biển Hormuz, nhưng vùng Vịnh Oman ở phía đông cũng đã ghi nhận một số vụ tấn công, làm gia tăng nguy cơ đối với các tàu thương mại đi qua khu vực.

Hải quân Ấn Độ cho biết, hoạt động hộ tống đối với các tàu thương mại mang cờ Ấn Độ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện vẫn còn khoảng 22 tàu mang cờ Ấn Độ đang ở khu vực phía tây eo biển Hormuz.

Trước đó, một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng của Ấn Độ đã cập cảng Mundra, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào tối qua (16/3). Chính phủ Ấn Độ cho biết các thủ tục ưu tiên cập cảng và dỡ hàng đã được bố trí nhằm tránh chậm trễ trong quá trình tiếp nhận hàng hóa. Một tàu khác dự kiến sẽ đến cảng Kandla trong ngày hôm nay, với tổng lượng hàng hóa của hai tàu khoảng hơn 92.000 tấn. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên các tàu đều được xác nhận an toàn.

Lựa chọn khó khăn của ông Trump khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ 3

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Iran bước sang tuần thứ 3, Mỹ đang đứng trước những lựa chọn khó khăn: Dừng lại hay tiếp tục dấn sâu? Giữa một bên là nguy cơ sa lầy cùng những bài học đắt giá như từng xảy ra với Iraq, Afghanistan và một bên là thể diện trước đồng minh và đối thủ; Mỹ sẽ lựa chọn bên nào?

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ấn Độ: Đối thoại với Iran là cách hiệu quả nhất để "thông tuyến" Hormuz

VOV.VN - Ngày 15/3, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ giải pháp ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để hàng hóa có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

