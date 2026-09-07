Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

Tòa nhà bị sập nằm gần khuôn viên phía Nam của Đại học Delhi, được sử dụng làm nhà trọ dành cho sinh viên nam, với sức chứa khoảng 75 người. Theo các báo cáo ban đầu, đây là một công trình cũ, đã tồn tại hơn 40 năm. Khi xảy ra sự cố, tòa nhà đang được sửa chữa, trong đó có hoạt động thi công tại tầng hầm.

Cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục công tác cứu hộ sau vụ sập nhà trọ ở New Delhi. Ảnh: ANI

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 người ra khỏi đống đổ nát, tuy nhiên 6 người đã tử vong. Một số người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có trường hợp bị thương nặng.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục kiểm tra và dọn dẹp các lớp bê tông, tìm kiếm khả năng còn người mắc kẹt. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do khu vực này có nhiều ngõ nhỏ và đông dân cư.

Nguyên nhân chính xác của vụ sập nhà chưa được xác định. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hoạt động sửa chữa và cải tạo được thực hiện tại tòa nhà trước thời điểm xảy ra sự cố.

Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết, theo đánh giá ban đầu, hoạt động đào bới tại tầng hầm có thể đã làm một cột trụ bị dịch chuyển, dẫn đến mất ổn định kết cấu công trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu và nguyên nhân chính thức sẽ được xác định qua quá trình điều tra. Một số người dân địa phương cũng cho biết tầng hầm thường xuyên bị ngập nước sau những ngày mưa. Vụ tai nạn đang làm dấy lên yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn kết cấu và điều kiện hoạt động của các cơ sở nhà trọ sinh viên tại thủ đô New Delhi.