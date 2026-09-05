Ấn Độ công bố chiến lược ngoại giao quốc phòng cho 10 năm tới

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, RAKSHA đánh dấu bước chuyển trong cách nước này triển khai ngoại giao quốc phòng, từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang cách tiếp cận chủ động, dài hạn và có định hướng chiến lược hơn. Theo đó, Ấn Độ sẽ gắn chặt các mục tiêu an ninh quốc gia với mở rộng hợp tác quốc phòng, củng cố quan hệ với các đối tác, đồng thời nâng cao vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng các quan chức cấp cao công bố văn kiện RAKSHA về ngoại giao quốc phòng của Ấn Độ cho 10 năm tới tại thủ đô New Delhi ngày 3/9. Ảnh: ANI

Văn kiện xác định bốn trụ cột chính. Thứ nhất, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh song phương và đa phương, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Thứ hai, nước này chú trọng nâng cao năng lực thông qua các cuộc tập trận chung, chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đối tác.

Thứ ba, Ấn Độ gắn ngoại giao quốc phòng với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ”, qua đó vừa mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước, vừa tạo thêm nền tảng cho các quan hệ đối tác quốc phòng dài hạn.

Trụ cột thứ tư là tăng cường an ninh hàng hải. Ấn Độ hướng tới mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải, nâng cao khả năng nhận biết tình hình trên biển và phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh, đặc biệt tại Ấn Độ Dương - khu vực có ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với nước này.

Việc ban hành RAKSHA cho thấy ngoại giao quốc phòng đang trở thành một công cụ ngày càng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các mục tiêu ngoại giao, an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thông qua chiến lược 10 năm này, New Delhi đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao năng lực quốc phòng và củng cố vị thế của Ấn Độ như một đối tác an ninh đáng tin cậy, đóng góp vào hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế tiếp tục được dự báo sẽ có nhiều biến động.