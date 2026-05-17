Ấn Độ hạn chế việc nhập khẩu bạc

Chủ Nhật, 19:49, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ hôm qua (16/5) đã chính thức áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với nhập khẩu bạc, chuyển một số mặt hàng từ chế độ nhập khẩu “tự do” sang “hạn chế”. Quy định có hiệu lực ngay lập tức và được xem là một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát đối với kim loại quý.

Theo thông báo của Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT), các doanh nghiệp muốn đưa một số sản phẩm bạc vào thị trường Ấn Độ sẽ phải xin phép trước từ cơ quan chức năng. Danh mục chịu kiểm soát gồm bạc thỏi có độ tinh khiết 99,9%, bạc chưa gia công, bạc bán thành phẩm và bạc dạng bột. Ngoài ra, một số mặt hàng còn được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), qua đó làm tăng các yêu cầu về quản lý tài chính và tuân thủ đối với nhà nhập khẩu.

Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đây, các mặt hàng này được phép nhập khẩu theo cơ chế “tự do”, chủ yếu chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thông thường. Với quy định mới, hầu hết lô hàng nhập khẩu sẽ phải được Chính phủ chấp thuận trước khi thông quan. Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh quyết tâm của Ấn Độ trong việc kiểm soát chặt dòng nhập khẩu kim loại quý, bảo vệ dự trữ ngoại hối và tăng cường giám sát các giao dịch có giá trị lớn.

Theo các chuyên gia, việc siết nhập khẩu có thể khiến nguồn cung bạc vật chất trên thị trường nội địa trở nên khan hiếm hơn, qua đó đẩy giá bạc tại Ấn Độ tăng nhanh hơn so với giá thế giới. Do sản lượng khai thác trong nước hạn chế, Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn bạc nhập khẩu để phục vụ nhu cầu đầu tư và sản xuất công nghiệp. Bạc hiện được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, pin mặt trời, thiết bị y tế và chế tạo công nghiệp. Khi nguồn cung bị thu hẹp, doanh nghiệp có xu hướng tăng dự trữ, trong khi giới đầu tư cũng đẩy mạnh tích trữ do lo ngại giá sẽ tiếp tục đi lên.

Quyết định này được ban hành chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, cho thấy Chính phủ nước này đang nỗ lực giảm nhập khẩu kim loại quý, bảo vệ đồng rupee và hạn chế áp lực lên cán cân thanh toán trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ kim loại quý Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc
Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

