Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

Cụ thể, giá xăng và dầu diesel tại nhiều thành phố lớn đã tăng khoảng 3 rupee/lít (tương đương gần 1.000 đồng). Sau điều chỉnh, giá xăng tại thủ đô New Delhi lên khoảng 97,77 rupee/lít, trong khi giá dầu diesel tăng lên khoảng 90,67 rupee/lít.

Đây được xem là lần tăng giá đáng chú ý đầu tiên sau gần 4 năm Ấn Độ gần như giữ ổn định giá nhiên liệu nhằm kiểm soát lạm phát và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Theo giới chức Ấn Độ, giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đã khiến các doanh nghiệp dầu khí nhà nước chịu áp lực tài chính nặng nề.

Người dân Ấn Độ xếp hàng mua xăng dầu

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết, các công ty dầu khí đang thua lỗ khoảng 120 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng), do phải bán nhiên liệu thấp hơn giá thị trường.

Giới chuyên gia nhận định Ấn Độ bắt đầu quyết định cách tăng giá từng bước thay vì thả nổi hoàn toàn theo thị trường nhằm tránh gây cú sốc lạm phát đối với nền kinh tế. Và mức tăng hiện tại chỉ bù được khoảng 1/10 khoản lỗ mà các công ty dầu khí đang phải gánh.

Việc tăng giá nhiên liệu đã khiến nhiều người dân đổ xô đến các trạm xăng trước thời điểm áp dụng mức giá mới, gây ra tình trạng xếp hàng dài tại nhiều địa phương.

Các chuyên gia tài chính cảnh báo nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài và giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, Ấn Độ có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh giá nhiên liệu trong thời gian tới.