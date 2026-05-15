Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

Thứ Sáu, 14:22, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Cụ thể, giá xăng và dầu diesel tại nhiều thành phố lớn đã tăng khoảng 3 rupee/lít (tương đương gần 1.000 đồng). Sau điều chỉnh, giá xăng tại thủ đô New Delhi lên khoảng 97,77 rupee/lít, trong khi giá dầu diesel tăng lên khoảng 90,67 rupee/lít.

Đây được xem là lần tăng giá đáng chú ý đầu tiên sau gần 4 năm Ấn Độ gần như giữ ổn định giá nhiên liệu nhằm kiểm soát lạm phát và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Theo giới chức Ấn Độ, giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đã khiến các doanh nghiệp dầu khí nhà nước chịu áp lực tài chính nặng nề.

An Do lan dau tien tang gia xang dau sau nhieu nam hinh anh 1
Người dân Ấn Độ xếp hàng mua xăng dầu

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết, các công ty dầu khí đang thua lỗ khoảng 120 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng), do phải bán nhiên liệu thấp hơn giá thị trường.

Giới chuyên gia nhận định Ấn Độ bắt đầu quyết định cách tăng giá từng bước thay vì thả nổi hoàn toàn theo thị trường nhằm tránh gây cú sốc lạm phát đối với nền kinh tế. Và mức tăng hiện tại chỉ bù được khoảng 1/10 khoản lỗ mà các công ty dầu khí đang phải gánh.

Việc tăng giá nhiên liệu đã khiến nhiều người dân đổ xô đến các trạm xăng trước thời điểm áp dụng mức giá mới, gây ra tình trạng xếp hàng dài tại nhiều địa phương.

Các chuyên gia tài chính cảnh báo nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài và giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, Ấn Độ có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh giá nhiên liệu trong thời gian tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5
VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít xuống còn 24.070 đồng/lít từ 15h00 hôm nay (14/5); giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít còn 23.450 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Giá dầu tăng nhẹ trước hội nghị Mỹ - Trung
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng
VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng
VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng
VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

