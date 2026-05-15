中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

Thứ Sáu, 15:14, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani bắt nguồn từ bản cáo trạng do công tố viên Mỹ công bố hồi tháng 11/2024. Theo đó, ông Gautam Adani và cháu trai Sagar Adani cùng một số cộng sự bị cáo buộc tham gia một kế hoạch hối lộ trị giá khoảng 265 triệu USD nhằm giành các hợp đồng năng lượng mặt trời tại Ấn Độ.

my can nhac huy cac cao buoc nham vao ty phu An Do sau de xuat dau tu 10 ty usd hinh anh 1
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani. Ảnh: Wikipedia

Theo các nguồn tin, tỷ phú Gautam Adani đã thuê đội ngũ luật sư mới do Robert J. Giuffra Jr. dẫn đầu. Ông này là đồng chủ tịch hãng luật Sullivan & Cromwell và cũng từng là luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ New York Times cho biết, trong cuộc họp với Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington hồi tháng trước, nhóm luật sư của ông Adani đã trình bày khoảng 100 slide nhằm lập luận rằng các công tố viên không có đủ bằng chứng cũng như thẩm quyền pháp lý để đưa vụ việc ra xét xử.

Đáng chú ý, một trong các slide nêu rõ rằng nếu các cáo buộc được rút lại, Tập đoàn Adani sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ và tạo khoảng 15.000 việc làm. Đây cũng là cam kết mà ông Adani từng đưa ra sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ngoài vụ án hình sự, phía luật sư của ông Adani cũng tìm cách giải quyết vụ kiện dân sự khác cùng một cuộc điều tra riêng của Bộ Tài chính Mỹ. Các cơ quan này được cho là đang xem xét khả năng đạt thỏa thuận với phía Adani và áp dụng các khoản phạt tài chính.

Dù các công tố viên khẳng định đề xuất đầu tư sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ án, song theo các nguồn thạo tin, đề nghị này đã nhận được phản hồi tích cực từ một số quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, giới chức Mỹ cáo buộc các khoản hối lộ của tỷ phú Ấn Độ và cộng sự nhằm đảm bảo những hợp đồng năng lượng mặt trời có thể mang lại gần 2 tỷ USD lợi nhuận trong vòng 20 năm.

Ngoài các cáo buộc hối lộ, phía Mỹ cũng cho rằng tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani và một số người khác đã huy động hơn 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế thông qua trái phiếu và các khoản vay, trong khi che giấu thông tin liên quan đến kế hoạch tham nhũng bị cáo buộc. Về phần mình, tỷ phú Ấn Độ và các cộng sự liên tục bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và mang động cơ chính trị. Tập đoàn Adani khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

an_do_xang_dau.png

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Mỹ Ấn Độ tỷ phú Ấn Độ tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani kinh tế Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran
Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ
Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz
Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ