Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

Các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani bắt nguồn từ bản cáo trạng do công tố viên Mỹ công bố hồi tháng 11/2024. Theo đó, ông Gautam Adani và cháu trai Sagar Adani cùng một số cộng sự bị cáo buộc tham gia một kế hoạch hối lộ trị giá khoảng 265 triệu USD nhằm giành các hợp đồng năng lượng mặt trời tại Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, tỷ phú Gautam Adani đã thuê đội ngũ luật sư mới do Robert J. Giuffra Jr. dẫn đầu. Ông này là đồng chủ tịch hãng luật Sullivan & Cromwell và cũng từng là luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ New York Times cho biết, trong cuộc họp với Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington hồi tháng trước, nhóm luật sư của ông Adani đã trình bày khoảng 100 slide nhằm lập luận rằng các công tố viên không có đủ bằng chứng cũng như thẩm quyền pháp lý để đưa vụ việc ra xét xử.

Đáng chú ý, một trong các slide nêu rõ rằng nếu các cáo buộc được rút lại, Tập đoàn Adani sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ và tạo khoảng 15.000 việc làm. Đây cũng là cam kết mà ông Adani từng đưa ra sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ngoài vụ án hình sự, phía luật sư của ông Adani cũng tìm cách giải quyết vụ kiện dân sự khác cùng một cuộc điều tra riêng của Bộ Tài chính Mỹ. Các cơ quan này được cho là đang xem xét khả năng đạt thỏa thuận với phía Adani và áp dụng các khoản phạt tài chính.

Dù các công tố viên khẳng định đề xuất đầu tư sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ án, song theo các nguồn thạo tin, đề nghị này đã nhận được phản hồi tích cực từ một số quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, giới chức Mỹ cáo buộc các khoản hối lộ của tỷ phú Ấn Độ và cộng sự nhằm đảm bảo những hợp đồng năng lượng mặt trời có thể mang lại gần 2 tỷ USD lợi nhuận trong vòng 20 năm.

Ngoài các cáo buộc hối lộ, phía Mỹ cũng cho rằng tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani và một số người khác đã huy động hơn 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế thông qua trái phiếu và các khoản vay, trong khi che giấu thông tin liên quan đến kế hoạch tham nhũng bị cáo buộc. Về phần mình, tỷ phú Ấn Độ và các cộng sự liên tục bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và mang động cơ chính trị. Tập đoàn Adani khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.