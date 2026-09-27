Ấn Độ kêu gọi thúc đẩy trật tự quốc tế đa cực dựa trên đối thoại

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar nhấn mạnh, dù Liên Hợp Quốc đã bước sang thập kỷ thứ chín, xung đột và đối đầu vẫn là những thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ (ở giữa) tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: ANI

“Chúng ta tập trung tại Đại hội đồng này khi Liên Hợp Quốc bước sang thập kỷ thứ chín. Tổ chức này được thành lập để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và cùng nhau hành động hiệu quả. Vì mục đích đó, các thành viên cam kết phát triển quan hệ hữu nghị và củng cố hòa bình thế giới. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta gặp gỡ, xung đột và đối đầu vẫn là mối bận tâm chính của chúng ta. Việc không thể duy trì hòa bình không chỉ làm suy yếu an ninh mà còn đe dọa sự tiến bộ và kìm hãm sự phát triển.”

Đề cập căng thẳng tại Trung Đông, Ấn Độ kêu gọi các bên kiềm chế, giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường và duy trì thông suốt các hoạt động vận chuyển năng lượng, hàng hóa. Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Ukraine và cho rằng cuộc chiến “không hồi kết” cần được thay thế bằng hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng tình trạng căng thẳng kéo dài đang làm suy yếu lòng tin giữa các quốc gia, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế tiếp cận thị trường và cản trở chuyển giao công nghệ. Các nước đang phát triển đặc biệt chịu tác động bởi những khó khăn về lương thực, nhiên liệu, phân bón và tài chính.

Một nội dung đáng chú ý trong phát biểu là vấn đề khủng bố. Ấn Độ khẳng định lập trường không khoan nhượng với khủng bố, nhấn mạnh các chính phủ dung túng hoặc hỗ trợ khủng bố phải chịu trách nhiệm. New Delhi đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các hành động khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nước này đối với cộng đồng quốc tế. Theo đó, Ấn Độ đã triển khai khoảng 600 dự án phát triển tại 78 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp, công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực.

Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Ấn Độ cho biết đang triển khai lực lượng tại 9 trong số 11 khu vực hoạt động được Liên Hợp Quốc ủy quyền. New Delhi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho tàu thương mại và thủy thủ, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế.

Về trí tuệ nhân tạo, Ấn Độ coi đây là một động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. New Delhi cho rằng mỗi quốc gia cần có quyền định hình hệ sinh thái AI phù hợp với mục tiêu và ưu tiên của mình, đồng thời đưa AI vào chương trình hợp tác với các nước đang phát triển.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, dựa trên đối thoại, tham vấn rộng rãi.