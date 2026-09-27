5 thông điệp đối ngoại của Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Từ ngày 22 đến 26/9/2026, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, tiến hành nhiều cuộc gặp song phương, đa phương và có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng LHQ khóa 81 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Qua các phát biểu tại Đại hội đồng, các cuộc gặp và cuộc họp báo cuối chuyến công tác của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, có thể thấy 5 nhóm vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự đối ngoại của Nga tại kỳ họp năm nay.

Thúc đẩy thế giới đa cực, tăng vai trò của các nước phương Nam

Một trong những thông điệp xuyên suốt trong phát biểu của Ngoại trưởng Sergei Lavrov là thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực và Nga muốn thúc đẩy quá trình này thông qua hợp tác với các đồng minh, đối tác.

Nga nhấn mạnh vai trò của các cơ chế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng, ông Lavrov đặc biệt đề cập đến vai trò của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong việc định hình hệ thống quan hệ quốc tế.

Nga ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo hướng tăng đại diện của các khu vực này. Ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ Brazil và Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời nhấn mạnh cần đáp ứng yêu cầu về đại diện của châu Phi.

Nga cũng gắn việc tăng vai trò của các nước đang phát triển với vấn đề chống chủ nghĩa thực dân mới. Theo ông Lavrov, việc dân chủ hóa đời sống quốc tế cần đi cùng với việc loại bỏ những hình thức phụ thuộc và bất bình đẳng còn tồn tại trong quan hệ quốc tế.

Củng cố vai trò của Liên hợp quốc

Một ưu tiên khác được Nga nhấn mạnh là duy trì vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine ngày 23/9 (Ảnh: BNG Nga)

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Liên hợp quốc cần trở thành nơi các quốc gia điều phối lợi ích và tìm kiếm giải pháp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc bình đẳng chủ quyền. Tại cuộc họp báo sau Tuần lễ Cấp cao, ông Lavrov cho biết Nga kỳ vọng Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp theo sẽ đại diện cho lợi ích của toàn bộ cộng đồng quốc tế, thực hiện các nguyên tắc khách quan, không thiên vị và hoàn thành đầy đủ chức năng được quy định trong Hiến chương.

Nga đồng thời ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng tăng đại diện của châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, thay vì bổ sung thêm ghế thường trực cho các nước phương Tây. Ngoài cải tổ thể chế, Nga cũng đề cập đến những vấn đề mới trong chương trình nghị sự quốc tế, trong đó có an ninh thông tin và quản trị trí tuệ nhân tạo. Nga cho rằng các quy tắc trong những lĩnh vực này cần được xây dựng với sự tham gia bình đẳng của các quốc gia.

An ninh Á-Âu và quan hệ với NATO

Vấn đề an ninh châu Âu và Á-Âu chiếm vị trí đáng kể trong thông điệp của Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, theo đó một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia không nên bảo đảm an ninh của mình bằng cách làm phương hại đến an ninh của các nước khác. Nga đặc biệt phản đối việc NATO mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực mà tổ chức này xác định là phạm vi trách nhiệm, trong đó ông Lavrov đề cập tới Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm ngày 23/9, bên lề Đại hội đồng LHQ. (Ảnh : BNG Nga)

Trong bối cảnh đó, Nga tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng một cấu trúc an ninh rộng mở tại Á-Âu. Tại New York, Nga, Belarus và các nước cùng tham gia đã công bố khởi động quá trình xây dựng “Hiến chương Á-Âu về Đa dạng và Đa cực trong thế kỷ XXI”.

Theo kế hoạch được Ngoại trưởng Lavrov công bố, cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên gia sẽ được tổ chức tại Belarus trước cuối năm 2026, sau đó dự kiến có cuộc họp tiếp theo tại Nga trong nửa đầu năm 2027.

Ukraine, quan hệ với Mỹ và bất đồng với châu Âu

Xung đột Ukraine tiếp tục là một nội dung trọng tâm trong hoạt động ngoại giao của Nga tại kỳ họp lần này. Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán, đồng thời nhắc lại các vòng tiếp xúc đã diễn ra tại Istanbul và Abu Dhabi.

Tuy nhiên, nước này không chấp nhận đình chỉ hoạt động quân sự trong thời gian đàm phán. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, việc tạm dừng hoạt động quân sự có thể tạo điều kiện để Ukraine củng cố lực lượng. Nga cũng tiếp tục yêu cầu giải quyết các vấn đề an ninh mà nước này cho là nguyên nhân dẫn đến xung đột và phản đối sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

Song song với vấn đề Ukraine, Nga nhấn mạnh việc duy trì các kênh đối thoại với Mỹ. Trong chuyến công tác, Ngoại trưởng Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hai bên trao đổi về Ukraine, Trung Đông, Nam Kavkaz, Mỹ Latinh và Caribe, cũng như chương trình nghị sự của G20.

Sau cuộc gặp, ông Lavrov cho biết Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại ở nhiều cấp độ và Nga sẵn sàng tiếp tục trao đổi.

Dù vậy, bất đồng giữa Nga và các nước châu Âu về Ukraine và vấn đề an ninh châu Âu vẫn sâu sắc. Tại New York, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp ngoại trưởng Nga - Đức đầu tiên kể từ tháng 1/2022. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên trao đổi về quan hệ song phương và tình hình Ukraine, nhưng cuộc gặp không cho thấy sự thay đổi trong lập trường của Đức.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp Ngoại trưởng Đức J. Wadefulem ngày 26/9. (Ảnh : BNG Nga)

Trung Đông và các điểm nóng quốc tế

Trung Đông tiếp tục là một nội dung quan trọng trong phát biểu của Nga tại Liên hợp quốc. Về vấn đề Palestine, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề thành lập nhà nước Palestine trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Nga đồng thời đề cập đến tình hình tại Lebanon, Syria, Yemen, Iraq, Sudan và Somalia, cho rằng cần có những nỗ lực quốc tế nhằm đảo ngược các xu hướng tiêu cực tại khu vực. Đối với khu vực Vịnh và eo biển Hormuz, Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lòng tin giữa Iran và các quốc gia Arab ven Vịnh. Nga đồng thời tiếp tục thúc đẩy ý tưởng xây dựng cơ chế an ninh tập thể tại Vịnh Ba Tư.

Ngoài Trung Đông, ông Lavrov cũng đề cập đến Venezuela và Cuba. Nga kêu gọi giải quyết các vấn đề liên quan bằng biện pháp chính trị.

Những thông điệp tại New York là một phần trong bức tranh rộng hơn về cách Nga nhìn nhận những thay đổi của quan hệ quốc tế. Việc các sáng kiến này có nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hay không sẽ phụ thuộc vào những bước triển khai cụ thể và phản ứng của các đối tác trong thời gian tới.