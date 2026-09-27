Bắc Kinh nhấn mạnh vai trò của các nước lớn trong duy trì hòa bình

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh các nước lớn cần thực hiện trách nhiệm đặc biệt trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, tuân thủ các quy tắc và tôn trọng pháp quyền.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết: “Trung Quốc cho rằng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, bao gồm cả vùng Vịnh, cần được tôn trọng. Các chuỗi công nghiệp và cung ứng quốc tế cần được duy trì ổn định và không bị cản trở, và thương mại toàn cầu cần được bảo vệ. Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy quản trị Bờ Tây và tái thiết Gaza sau xung đột, phù hợp với nguyên tắc người Palestine tự quản lý Palestine”.

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Liên quan đến Cuba, ông Hàn Chính kêu gọi quốc gia liên quan ngay lập tức chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cấm vận, trừng phạt đối với Cuba. Ông Hàn Chính cũng nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế và các vấn đề quốc tế cần được giải quyết thông qua tham vấn giữa các bên.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, trong đó hai bên thảo luận nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Điều này cho thấy bên cạnh hợp tác song phương, những khác biệt giữa hai nước về một số vấn đề quốc tế vẫn được thể hiện tại các diễn đàn đa phương.