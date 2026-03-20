Ấn Độ lên án các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh

Thứ Sáu, 17:50, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, Ấn Độ đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời cảnh báo tình hình “vô cùng đáng lo ngại” khi nguy cơ bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh các hành động này là “không thể chấp nhận được” và cần chấm dứt ngay lập tức.

An Do len an cac vu tan cong vao ha tang nang luong vung vinh hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. Ảnh: ANI

Theo ông Jaiswal, an ninh năng lượng và an toàn các tuyến vận tải biển đang trở thành mối quan ngại hàng đầu đối với Ấn Độ. Chính phủ hiện theo dõi chặt chẽ nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro từ các biến động địa chính trị.

Liên quan đến an ninh hàng hải tại khu vực, phía Ấn Độ cho biết hiện có khoảng 22 tàu với hơn 600 thuyền viên đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. New Delhi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải và đã hỗ trợ đưa một số thuyền viên trở về nước an toàn.

Về dự án cảng Chabahar tại Iran, Ấn Độ xác nhận Mỹ đã gia hạn miễn trừ trừng phạt có điều kiện đến ngày 26/4. Chính phủ Ấn Độ đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm xử lý các hệ quả phát sinh, đồng thời bảo đảm lợi ích đầu tư và hoạt động của New Delhi tại cảng chiến lược này trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều bất ổn.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
