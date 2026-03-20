中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá nhiên liệu tăng cao kìm hãm nỗ lực chuyển đổi xanh của châu Âu

Thứ Sáu, 17:18, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước áp lực điều chỉnh các chính sách chuyển đổi năng lượng xanh, vốn được xem là trụ cột trong chiến lược chống biến đổi khí hậu của khối.

Kể từ sau khi xung đột Trung Đông nổ ra, eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% năng lượng thế giới bị ảnh hưởng đã khiến giá dầu Brent và khí đốt tại châu Âu tăng gấp đôi so với thời điểm trước xung đột. Đặc biệt, trong những ngày qua, khi xung đột leo thang với việc Israel tấn công mỏ dầu của Iran, kéo theo việc Iran tấn công đáp trả các cơ sở năng lượng tại khu vực vùng Vịnh đã khiến giá năng lượng ở châu Âu tiếp tục tăng mạnh.

gia nhien lieu tang cao kim ham no luc chuyen doi xanh cua chau Au hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Các nước Liên minh châu Âu (EU) thường xuyên đi đầu trong các nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Một trong các biện pháp mà khối này áp dụng là hệ thống mua bán phát thải - ETS ra đời từ năm 2005. Hệ thống này buộc các nhà máy điện và các doanh nghiệp phải mua hạn ngạch phát thải CO2, qua đó tạo động lực giảm khí thải. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng cao, mức phí ETS trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện giá mua bán hạn ngạch phát thải chiếm trung bình khoảng 11% hóa đơn năng lượng tại châu Âu, thậm chí vượt 20% ở một số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels ngày 19/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Hệ thống mua bán phát thải khí thải (ETS) sẽ không bị loại bỏ, nhưng có thể được “tinh chỉnh” nhằm giảm áp lực giá năng lượng. Theo Thủ tướng Đức, các biện pháp hỗ trợ mang tính tạm thời, có mục tiêu và linh hoạt đối với từng quốc gia thành viên.

“Cuộc tranh luận về giá năng lượng đang diễn ra gay gắt hơn. Theo quan điểm của tôi, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một số phương án rất hợp lý nhằm kiềm chế giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về phía mình, cùng với một số quốc gia khác, tôi đã cảnh báo về việc can thiệp mang tính căn bản vào Hệ thống mua bán phát thải (ETS). ETS là một thành công lớn. Hệ thống này đã tồn tại suốt 20 năm và là một cơ chế dựa trên thị trường, trung lập về công nghệ. Chúng tôi không đặt lại vấn đề đối với ETS”, ông Merz nói.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang xem xét cắt giảm thuế điện, giảm phí lưới điện và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm hạ nhiệt giá năng lượng trong ngắn hạn. Đồng thời, Brussels cũng cân nhắc tăng số lượng cấp phép phát thải CO2 trên thị trường để kéo giá carbon xuống.

Ngay sau thông tin này, giá carbon EU đã giảm hơn 5%. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh: “Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông và những tác động của nó đối với nguồn cung năng lượng của chúng ta cũng như toàn cầu cho thấy và khẳng định rằng chúng ta đã lựa chọn đúng hướng đi: đó là cần tăng cường tự chủ và dựa vào các nguồn năng lượng của chính mình. Quá trình khử carbon và việc sử dụng các nguồn năng lượng nội địa vẫn là lựa chọn đúng đắn nhằm giảm sự phụ thuộc và hạ chi phí năng lượng trong dài hạn. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta cũng cần triển khai ngay các biện pháp cấp bách để bảo vệ người dân và doanh nghiệp”.

Bên cạnh động thái xem xét nới lỏng mức phí phát thải của EU, Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 14% nguồn viện trợ khí hậu dành cho các nước đang phát triển, đưa mức hỗ trợ xuống còn khoảng 2 tỷ bảng mỗi năm. Theo kế hoạch mới, ngân sách viện trợ tổng thể của Anh sẽ được duy trì ở mức 0,3% tổng thu nhập quốc dân (GNI), giảm so với mức 0,5% trước đây. Các chương trình về y tế, giáo dục và hỗ trợ nhân đạo đều bị thu hẹp để nhường nguồn lực cho các ưu tiên khác, trong đó có quốc phòng và ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Các tổ chức môi trường cảnh báo việc cắt giảm ngân sách dành cho thiên nhiên và phát triển rừng là bước đi thiếu tầm nhìn, nhất là khi các nghiên cứu gần đây cho thấy suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bảo vệ rừng nhiệt đới là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Giới quan sát nhận định, châu Âu đang phải cân bằng giữa mục tiêu xanh dài hạn và áp lực chi phí năng lượng trong ngắn hạn, khi chuyển đổi năng lượng không còn là câu chuyện môi trường đơn thuần mà đã trở thành vấn đề kinh tế - địa chính trị cấp bách.

Quốc Khánh/VOV1
Tổng hợp
Tag: giá nhiên liệu chuyển đổi xanh châu Âu chuyển đổi xanh chính sách năng lượng xung đột Trung Đông trụ cột chiến lược
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Châu Âu và Nhật Bản cam kết bảo vệ eo biển Hormuz, ổn định thị trường dầu
VOV.VN - Nhật Bản và các quốc gia hàng đầu châu Âu hôm 19/3 ra tuyên bố chung cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham gia “những nỗ lực phù hợp” để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ba Lan sẽ triển khai hệ thống chống UAV tiên tiến nhất châu Âu
VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất châu Âu, nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía đông trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Động thái được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh của Ba Lan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ