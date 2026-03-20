Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro, Ukraine đối mặt khủng hoảng tài chính

Thứ Sáu, 16:02, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đang tiến gần tới bờ vực khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi Hungary tiếp tục phản đối gói hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu, khiến nỗ lực duy trì ngân sách và chiến dịch quân sự của Kiev đứng trước nguy cơ đứt gãy ngay trong những tháng tới.

Tại hội nghị ở Brussels ngày 19/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa giữ lập trường cứng rắn, từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro được thiết kế nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Theo các nhà ngoại giao EU, ông Orban gắn quyết định này với vấn đề trung chuyển dầu Nga qua hệ thống đường ống Druzhba, tuyến năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về gói vay này vào tháng 12/2025, coi đây là “phao cứu sinh” tài chính cho Kiev trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine bị bào mòn bởi chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, sự phản đối của Hungary đang khiến thỏa thuận rơi vào thế bế tắc, bởi các quyết định tài chính lớn của EU đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối.

Căng thẳng ngày càng gia tăng khi Ukraine cho biết các cuộc không kích của Nga hồi cuối tháng 1/2026 đã gây hư hại nghiêm trọng cho tuyến đường ống Druzhba. Trong khi đó, Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev trì hoãn việc sửa chữa, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng sang Trung Âu.

Giữa vòng xoáy tranh cãi, một phái đoàn châu Âu đã tới Kiev để trực tiếp kiểm tra tình trạng hạ tầng. Tổng giám đốc Naftogaz, ông Serhii Koretskiy, cho biết phía Ukraine đã cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, đồng thời trình bày kế hoạch khôi phục toàn diện nhằm trấn an các đối tác.

Sự phản đối không chỉ dừng ở gói hỗ trợ tài chính. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hungary và Slovakia cũng đang phản đối gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga. Động thái này khiến nỗ lực duy trì sức ép tập thể của châu Âu đối với Moscow bị suy yếu.

Các nước EU trước đó kỳ vọng thông qua gói trừng phạt này vào tháng 2/2026, đánh dấu bốn năm kể từ khi xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát.

Trong bối cảnh đó, Ukraine gần như không có phương án thay thế khả thi nếu khoản vay từ EU tiếp tục bị đình trệ. Nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và các hoạt động quân sự có nguy cơ rơi vào trạng thái “cạn tiền” ngay trước mùa hè.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine Hungary Ukraine khủng hoảng tài chính Hungary phản đối gói vay 90 tỷ euro đường ống dẫn dầu Druzhba
Chiến tuyến rạn nứt, vùng xám lan rộng: Ukraine và Nga giằng co nghẹt thở
VOV.VN - Chiến sự Ukraine bước vào mùa xuân 2026 với cục diện ngày càng phức tạp khi “vùng xám” mở rộng và ranh giới kiểm soát trở nên mờ nhạt. Trong khi Ukraine nỗ lực phản công để ổn định chiến tuyến, Nga vẫn duy trì sức ép, đẩy cuộc đối đầu vào thế giằng co khó lường.

VOV.VN - Chiến sự Ukraine bước vào mùa xuân 2026 với cục diện ngày càng phức tạp khi "vùng xám" mở rộng và ranh giới kiểm soát trở nên mờ nhạt. Trong khi Ukraine nỗ lực phản công để ổn định chiến tuyến, Nga vẫn duy trì sức ép, đẩy cuộc đối đầu vào thế giằng co khó lường.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 20/3/2026.

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 20/3/2026.

Nga tăng cường tấn công các khu vực trọng yếu tại miền Tây Ukraine

VOV.VN - Tối 18/3, lực lượng Nga đã tăng cường tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ quan an ninh tại miền Tây Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn cấp nước.

VOV.VN - Tối 18/3, lực lượng Nga đã tăng cường tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ quan an ninh tại miền Tây Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn cấp nước.

