Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro, Ukraine đối mặt khủng hoảng tài chính

Tại hội nghị ở Brussels ngày 19/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa giữ lập trường cứng rắn, từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro được thiết kế nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Theo các nhà ngoại giao EU, ông Orban gắn quyết định này với vấn đề trung chuyển dầu Nga qua hệ thống đường ống Druzhba, tuyến năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về gói vay này vào tháng 12/2025, coi đây là “phao cứu sinh” tài chính cho Kiev trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine bị bào mòn bởi chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, sự phản đối của Hungary đang khiến thỏa thuận rơi vào thế bế tắc, bởi các quyết định tài chính lớn của EU đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối.

Căng thẳng ngày càng gia tăng khi Ukraine cho biết các cuộc không kích của Nga hồi cuối tháng 1/2026 đã gây hư hại nghiêm trọng cho tuyến đường ống Druzhba. Trong khi đó, Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev trì hoãn việc sửa chữa, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng sang Trung Âu.

Giữa vòng xoáy tranh cãi, một phái đoàn châu Âu đã tới Kiev để trực tiếp kiểm tra tình trạng hạ tầng. Tổng giám đốc Naftogaz, ông Serhii Koretskiy, cho biết phía Ukraine đã cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, đồng thời trình bày kế hoạch khôi phục toàn diện nhằm trấn an các đối tác.

Sự phản đối không chỉ dừng ở gói hỗ trợ tài chính. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hungary và Slovakia cũng đang phản đối gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga. Động thái này khiến nỗ lực duy trì sức ép tập thể của châu Âu đối với Moscow bị suy yếu.

Các nước EU trước đó kỳ vọng thông qua gói trừng phạt này vào tháng 2/2026, đánh dấu bốn năm kể từ khi xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát.

Trong bối cảnh đó, Ukraine gần như không có phương án thay thế khả thi nếu khoản vay từ EU tiếp tục bị đình trệ. Nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và các hoạt động quân sự có nguy cơ rơi vào trạng thái “cạn tiền” ngay trước mùa hè.