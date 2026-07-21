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Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

Thứ Ba, 19:45, 21/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.

FSB cho biết lực lượng an ninh Nga đã bắn chết nghi phạm trong vụ việc này sau khi ông ta nổ súng vào họ.

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Tang vật do FSB thu giữ. Ảnh: FSB.

“Cơ quan An ninh Liên bang, cùng với Ủy ban Điều tra Nga, đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của một công dân Nga, sinh năm 1966, người đang âm mưu phá hoại và tấn công khủng bố nhắm vào một doanh nghiệp lớn ở Khu vực Ural của Liên bang”, cơ quan báo chí của FSB cho biết.

FSB lưu ý rằng “khi bị bắt quả tang, ông này đã nổ súng vào các nhân viên thuộc đơn vị đặc nhiệm của FSB Nga bằng súng trường tự động và sau đó đã bị bắn chết”. Không có thương vong nào được báo cáo trong số các nhân viên an ninh và dân thường.

FSB cáo buộc rằng công dân này, sinh ra tại Ukraine thời Xô viết, đã chủ động liên lạc với một đại diện của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine thông qua ứng dụng Telegram và theo chỉ thị của người này, ông đã thu thập dữ liệu về một đoạn đường sắt của một cơ sở năng lượng khu vực lớn trong tỉnh nhằm lên kế hoạch phá hoại và tấn công khủng bố.

FSB cho hay, người này đã nghiên cứu lịch trình tàu và hệ thống an ninh đường sắt, xác định các điểm yếu để đặt thiết bị nổ tự chế. Theo cáo buộc của FSB, sau khi nhận được chỉ thị từ người chỉ đạo về cách chế tạo thiết bị nổ tự chế, ông ta đã mua các linh kiện cần thiết, lắp ráp thiết bị và đặt nó ở một địa điểm bí mật, đã được chuẩn bị trước, trong một tòa nhà bỏ hoang ở Tyumen.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, vào đêm 19/7/2026, nghi phạm đã đặt một thiết bị nổ tự chế trên tầng một của tòa nhà bỏ hoang ở Tyumen, nhưng các nhân viên FSB đã can thiệp để ngăn chặn. Họ đã tìm thấy một khẩu súng AK, đạn dược và các linh kiện của thiết bị nổ tự chế tại hiện trường.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, cơ sở của họ tại tỉnh Tyumen đã khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 1 Điều 30 và Khoản 2 Điều 205 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (về tội chuẩn bị tấn công khủng bố), Điều 222 (về tội mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí và đạn dược), Khoản 1 Điều 222.1 (về tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ) và Điều 317 (về tội mưu sát người thi hành công vụ).

Các cán bộ điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ vũ khí, điện thoại và các linh kiện dùng để chế tạo một thiết bị nổ tự tạo khác. Họ cũng đã yêu cầu thực hiện một số giám định pháp lý, bao gồm giám định chất nổ, giám định đạn đạo, giám định di truyền học phân tử và giám định pháp y.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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