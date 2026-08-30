Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

Chính phủ Ukraine phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn nước ngoài để duy trì hoạt động trong cuộc xung đột với Nga, hiện đã bước sang năm thứ 5, trong đó EU đã cam kết hỗ trợ tài chính 90 tỷ euro cho Ukraine đến năm 2027.

Vũ khí Ukraine ở mặt trận phía Đông. Ảnh: Reuters.

Trong phát biểu gửi tới phóng viên hôm 30/8, Bộ trưởng Khmara cho biết Kiev sẽ tìm cách nhận sớm một phần trong khoản vay 45 tỷ euro dự kiến ​​dành cho năm tới, đồng thời vận động các đồng minh tăng cường đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia chưa từng tham gia viện trợ trước đó.

“Ukraine sẽ trình bày với các đối tác một tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng: Các nhiệm vụ mà Lực lượng quốc phòng phải đối mặt, những dự án cần thiết cho việc này, các kết quả cần đạt được và khung thời gian thực hiện”, ông Khmara nói.

EU đã dành riêng khoản ngân sách 45 tỷ euro cho từng năm 2026 và 2027, cho phép Ukraine phân bổ nguồn vốn kỷ lục cho lĩnh vực quốc phòng. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chi tiêu nhiều hơn dự kiến ​​trong nửa đầu năm nay (2026).

“Tầm nhìn chung” với tổng tư lệnh

Ông Khmara nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tháng trước, thay thế ông Mykhailo Fedorov , người bị Tổng thống Zelensky cách chức.

Là một cựu chỉ huy đặc nhiệm được ghi nhận đã dẫn đầu chiến dịch tập kích sâu của Ukraine vào Nga, ông Khmara cho biết mình “chung tầm nhìn” với tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi.

Kiev đang tìm cách giành lấy quyền chủ động từ Moscow, một phần bằng cách tăng cường các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, sản xuất quốc phòng và hậu cần của Nga.

Nhưng họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Bộ trưởng Khmara nói rằng Ukraine cần “những quyết định đúng đắn” để bảo toàn sinh mạng binh sĩ và một tầm nhìn rõ ràng trong toàn bộ quân đội về cách thức chiến đấu và kết thúc chiến tranh.

“Tầm nhìn này phải được truyền đạt xuống đến các chỉ huy và đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến mỗi ngày”, ông nói.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.