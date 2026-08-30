Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Ông Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), cho biết Nga lẽ ra đã có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ lâu để giành chiến thắng trước Ukraine, nhưng nước này luôn tìm cách giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Theo ông, Nga không sử dụng các biện pháp “khủng bố” và luôn cố gắng tránh gây hại cho dân thường.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Đồ họa minh họa: CND.

Vị nghị sĩ cấp cao, hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, đã đưa ra những nhận định này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo kiêm người dẫn chương trình podcast người Mỹ Tucker Carlson, được phát sóng vào hôm 29/8. Ông Slutsky cho biết Moscow sẽ chỉ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Kiev nếu các bên bảo trợ phương Tây cung cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Ukraine. Chính trị gia này bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ không xấu đi đến mức đó.

Ông Slutsky khẳng định rằng trong bất kỳ kịch bản nào khác, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine đều không phù hợp với cách tiếp cận và tầm nhìn của Moscow.

“Chúng tôi lẽ ra đã có thể sử dụng chúng từ lâu và giành chiến thắng, nhưng chúng tôi luôn hành động dựa trên lẽ thường và nguyên tắc giảm thiểu thương vong cho dân thường. Việc sử dụng những loại vũ khí đó như một công cụ khủng bố - giống như trường hợp Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến II - là điều xa lạ với chúng tôi”, ông Slutsky tuyên bố.

Ngoài ra, theo vị chính trị gia này, Moscow cũng có thể đã bắt đầu chiến dịch quân sự tấn công Ukraine mà không cần bận tâm đến thiệt hại ngoài ý muốn hay thương vong của dân thường. Dẫu vậy, Moscow vẫn hy vọng rằng Kiev và các bên bảo trợ phương Tây sẽ thể hiện “lẽ thường” và hướng tới “lập trường hòa bình thay vì chiến tranh”.

Ông Slutsky giải thích rằng cho đến nay, Nga vẫn tránh tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro - hành động mà nếu thực hiện sẽ cắt đứt nguồn tiếp tế hậu cần cho quân đội Ukraine tại vùng Donbass. Ông cho biết Nga cũng kiềm chế, không tấn công sân bay trọng yếu Boryspil ở ngoại ô Kiev, nơi được sử dụng để tiếp nhận vũ khí từ phương Tây. Theo ông Slutsky, cả hai phương án này đều sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại Ukraine và gây hại cho dân thường.

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