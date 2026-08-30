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Thời sự quốc tế trưa 30/8: Kho đạn Ukraine nổ lớn, 37 người tử vong

Chủ Nhật, 14:40, 30/08/2026
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VOV.VN - Vừa xảy ra nổ lớn tại kho đạn gần thủ đô Kiev của Ukraine khiến 37 người tử vong. Ukraine cảnh báo, Nga lên phương án tấn công ở miền bắc. Trong khi đó, Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine. Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Xem thêm:

>> Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

>> Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

>> Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

PV/VOV.VN
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