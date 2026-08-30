Thời sự quốc tế trưa 30/8: Kho đạn Ukraine nổ lớn, 37 người tử vong

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VOV.VN - Mới đây điện Kremlin cho biết đàm phán hòa bình đang đình trệ, trong khi Nga tiếp tục duy trì đà tiến công trên chiến trường và khẳng định Kiev chưa sẵn sàng thảo luận các yêu cầu của Moscow. Trong khi đó, lá bài Hormuz của Iran dần mất sức nặng.
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.
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