Ấn Độ và Trung Quốc hài lòng trước những tiến triển về vấn đề biên giới

Thứ Năm, 23:04, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 27/5 đã tiến hành vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh, trong đó hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Cuộc họp lần thứ 35 của Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp các vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc (WMCC) đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng và hướng tới tương lai”.

Hai bên rà soát tình hình tại khu vực biên giới và bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình, ổn định dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC). Phía Ấn Độ cho rằng đây là điều kiện quan trọng để từng bước thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

An Do va trung quoc hai long truoc nhung tien trien ve van de bien gioi hinh anh 1
Ảnh minh họa

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề liên quan đến phân định ranh giới, quản lý biên giới, tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác xuyên biên giới. Phía Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tổ chức cuộc họp cấp chuyên gia về các dòng sông xuyên biên giới giữa hai nước.

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên ở cả cấp ngoại giao và quân sự, đồng thời phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa các Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí “thực chất và thân thiện”, khẳng định hai bên cùng cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau các vụ đụng độ quân sự tại khu vực Ladakh từ năm 2020 khiến binh sĩ hai bên thiệt mạng.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga tháng 10/2024, quan hệ song phương đã có dấu hiệu cải thiện. Hai nước đạt được thỏa thuận rút quân khỏi một số điểm đối đầu dọc LAC, tạo cơ sở để từng bước khôi phục các cơ chế tiếp xúc ngoại giao, quân sự và thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ trong thời gian gần đây.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Ấn Độ nới lỏng quy định với vốn đầu tư Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 10/3, Chính phủ Ấn Độ nới lỏng quy định đối với vốn đầu tư từ các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, nhằm thu hút đầu tư và hỗ trợ nền kinh tế trước bất ổn toàn cầu và tác động từ thuế quan Mỹ.

VOV.VN - Ngày 10/3, Chính phủ Ấn Độ nới lỏng quy định đối với vốn đầu tư từ các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, nhằm thu hút đầu tư và hỗ trợ nền kinh tế trước bất ổn toàn cầu và tác động từ thuế quan Mỹ.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc nên coi nhau là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của châu Á.

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc nên coi nhau là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của châu Á.

