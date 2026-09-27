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Anh báo động tại căn cứ không quân có lực lượng Mỹ đồn trú

Chủ Nhật, 16:34, 27/09/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Anh ngày 27/9 siết chặt an ninh tại căn cứ Không quân RAF Fairford, ở Tây Nam đất nước, nơi có lực lượng Mỹ đang đồn trú và sử dụng để tấn công Iran.

Các biện pháp an ninh được tăng cường tại căn cứ Không quân RAF Fairford sau khi lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng vì nghi ngờ phạm tội theo Đạo luật Chất nổ. Quân đội Anh đang tiến hành kiểm tra một số phương tiện.

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Một sĩ quan cảnh sát chặn đường gần căn cứ không quân RAF Fairford, nơi đóng quân của lực lượng Không quân Mỹ, ở Fairford, hạt Gloucestershire, Anh sáng 27/9 (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Không quân RAF Fairford để thực hiện các cuộc tấn công vào các bãi phóng tên lửa của Iran. Một nhân chứng cho biết cảnh sát vũ trang đang phong tỏa lối vào cổng chính của căn cứ. Khoảng 30 phương tiện khẩn cấp, bao gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, đã được bố trí tại làng Fairford gần căn cứ.

“Việc sơ tán một số gia đình ở khu vực Whelford được lực lượng chức năng tiến hành sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Điều này diễn ra sau vụ bắt giữ một số người vì nghi ngờ phạm tội theo Đạo luật Chất nổ", cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết trong một thông báo. Ngoài ra, đội xử lý vật liệu nổ chuyên nghiệp của quân đội Anh hiện đang kiểm tra một số phương tiện.

Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết họ sẽ không công bố thông tin chi tiết về các biện pháp bảo vệ cụ thể; tuy nhiên vẫn luôn cảnh giác và sẽ thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo an toàn và an ninh cho các quân nhân, dân thường, nhà thầu và gia đình của họ.

Hồi tháng 7, Anh cho biết sẵn sàng bảo vệ đất nước trước bất kỳ cuộc tấn công nào, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo London không được cho phép máy bay ném bom của Mỹ cất cánh từ căn cứ Fairford.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng đã thông báo cho các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng về mối đe dọa từ Nga, sau những lo ngại về các hoạt động phá hoại và tấn công mạng có thể xảy ra. Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia phương Tây.

Phan Tùng/VOV.VN
Nguồn: Reuters
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