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Iran tập kích 3 căn cứ Mỹ, bắn hạ 1 UAV MQ-9

Thứ Hai, 14:33, 31/08/2026
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VOV.VN - Iran sáng 31/8 tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn đau đớn, nếu Washington tiếp tục gây hấn.

Ba căn cứ Mỹ mà Iran tuyên bố đã tập kích gồm 2 ở Jordan và 1 ở Các tiểu vương quốc Arab thông nhất (UAE). Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 căn cứ ở Jordan là King Hussein và Azraq, bị tấn công bởi các tên lửa đạn có độ chính xác cao. Trong khi đó, căn cứ Al Minhad ở UAE, bị tập kích bởi các máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. IRGC khẳng định các đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua khiến một số binh sỹ và dân thường thiệt mạng.

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Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: USAF

Ngoài ra, IRGC cũng tuyên bố bắn hạ một UAV hiện đại MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Cũng tại vùng biển này, IRGC thông báo một tàu chở dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy hồi sáng 31/8. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Quân đội Jordan trưa nay thông báo Iran đã phóng 8 tên lửa đạn đạo về phía nước này. Hệ thống phòng không Jordan đánh chặn thành công hầu hết tên lửa của Iran và các cuộc tấn công không gây thiệt hại nghiêm trọng. Cuộc tập kích UAV của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ ở UAE, chưa được xác nhận.

Trong một tuyên bố trước khi lên đường tới Kyrgyzstan dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo Tehran không tìm kiếm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Iran không ngần ngại giáng thêm những đòn thảm khốc vào kẻ thù, nếu tiếp tục bị gây hấn.

Đợt giao tranh mới nhất sáng nay, là lần đầu tiên các lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trở lại sau hơn 1 tháng. Trước đó, hai bên đã dừng toàn bộ hoạt động tập kích từ cuối tháng 7, dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan.

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Mỹ dự kiến tung các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào Iran hàng tuần

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran hàng tuần, trong nỗ lực gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran và buộc các ngân hàng cũng như doanh nghiệp nước ngoài phải lựa chọn giữa giao dịch với Iran hoặc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. 

Bá Thi/VOV-Cairo
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