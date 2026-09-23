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Tiêm kích F-16 Mỹ rơi tại căn cứ không quân ở miền Tây nước Đức

Thứ Tư, 05:58, 23/09/2026
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VOV.VN - Một tiêm kích F-16 được biên chế cho căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở miền Tây nước Đức đã gặp nạn ngày 22/9. Quân đội Mỹ cho biết phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm và đang được điều trị y tế.

Trong một thông báo riêng, cơ quan kiểm soát không lưu Đức cho biết tổng cộng 4 tiêm kích F-16 tham gia cuộc huấn luyện. Hai máy bay vẫn đang hoạt động trong khu vực huấn luyện, trong khi 2 máy bay còn lại đang trở về căn cứ Spangdahlem.

tiem kich f-16 my roi tai can cu khong quan o mien tay nuoc Duc hinh anh 1
Tiêm kích F-16 Mỹ rơi tại căn cứ không quân ở miền Tây nước Đức. Ảnh: Không quân Mỹ

“Chiếc tiếm kích đang trên đường trở về căn cứ không quân Spangdahlem sau một chuyến bay huấn luyện thường kỳ cùng 4 tiêm kích F-16 thì gặp nạn”, quân đội Mỹ cho biết.

Ba tiêm kích F-16 còn lại đã chuyển hướng tới căn cứ không quân Ramstein và hạ cánh an toàn.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng cụ thể của phi công sau khi được đưa đi điều trị, cũng như nguyên nhân khiến chiếc F-16 gặp nạn. 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn, theo thông báo của quân đội Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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