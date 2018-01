Ảnh: Bão Eleanor càn quét, gieo rắc sợ hãi ở châu Âu

Sóng lớn đánh vào bờ biển ở New Brighton, bán đảo Wirral, Merseyside, nước Anh. Sóng to gió lớn do bão Eleanor tấn công ngọn hải đăng và tường chắn biển ở Porthcawl ở miền nam xứ Wales, Anh. Một số người đang ghi lại hình ảnh về cơn bão Eleanor ở New Brighton, bờ biển bán đảo Wirral, Merseyside, Anh. Bờ biển New Brighton trắng xóa vì sóng biển Một chiếc xe tải băng qua đoạn đường ngập nước ở New Brighton. Một chiếc tàu bị mắc kẹt trên rìa đá sau khi bị nước lũ cuốn lên cao ở Galway, Ireland. Những chiếc ô tô ngập trong nước lụt tại một khu đỗ xe ở Galway, Ireland. Nước lũ cao tới 1,5m khiến nhiều chiếc xe bị hỏng. Những bao cát được chuẩn bị để ngăn thủy triều dâng cao ở Galway, Ireland. Biển cảnh báo gió lớn trên đường cao tốc ở Dublin, Ireland. Bọt biển trắng xóa ở Brittany khi bão Eleanor đổ bộ vào Saint-Guenole, miền Tây nước Pháp. Những ngọn sóng lớn vỗ vào bờ ở Saint Guenole, Pháp. Hình ảnh nước ngập trên một con đường ở Saint-Malo, Pháp. Một toa tàu của Montreux Oberland Bernois bị lật do gió mạnh trong bão Eleanor ở gần Lenk, Thụy Sỹ. Hình ảnh toa tàu Montreux Oberland Bernois bị lật chụp từ xa. Toa tàu Montreux Oberland Bernois bị lật khiến 8 người bị thương. Các công nhân đang sửa chữa toa tàu Montreux Oberland Bernois. d43e3d55c23f1ca790067cf8cba0402a/5a50cd62/2018_01_04/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Eight_people_injured_after_wind_blows_a_train_carriage_off_the_rails_in_Switzerland.mp4

