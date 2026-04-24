  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

Thứ Sáu, 06:22, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chi tới 660 triệu bảng Anh (tương đương gần 900 triệu USD) cho Pháp trong một thỏa thuận an ninh biên giới mới kéo dài ba năm, nhằm hạn chế tình trạng người di cư vượt biên trái phép qua eo biển Manche.

Theo nội dung thỏa thuận, khoảng 500 triệu bảng Anh sẽ được sử dụng để tăng cường thực thi pháp luật tại các bãi biển miền Bắc nước Pháp. Kế hoạch bao gồm việc triển khai gần 1.100 nhân sự thuộc lực lượng cảnh sát, tình báo và quân đội, nhằm ngăn chặn các hoạt động tổ chức vượt biển ngay từ điểm xuất phát. Bên cạnh đó, khoảng 160 triệu bảng còn lại sẽ chỉ được giải ngân nếu các biện pháp mới chứng minh được hiệu quả; trong trường hợp ngược lại, nguồn tài trợ có thể bị cắt giảm sau một năm.

So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận này thay thế cơ chế hợp tác trước đó trị giá khoảng 480 triệu bảng, được ký kết năm 2023 và đã hết hạn vào đầu năm nay. So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát.

Cụ thể, hai bên sẽ triển khai một đơn vị cảnh sát chống bạo động gồm khoảng 50 người, đồng thời mở rộng các đội cảnh sát tình báo và tư pháp. Hoạt động tuần tra trên biển cũng được tăng cường với việc bổ sung thêm các tàu. Về công nghệ, Pháp sẽ tăng cường sử dụng máy bay không người lái, hai trực thăng và hệ thống camera nâng cấp, bổ sung một tàu tuần tra mới và hơn 20 sĩ quan hàng hải nhằm ngăn chặn các thuyền di cư bằng đường biển.

Theo dữ liệu chính thức, trong năm 2025, có khoảng 41.000 người đã vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh, con số này gần tương đương với mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2022. Đây là một minh chứng cho tình hình di cư qua eo biển vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng của Anh và Pháp. Chính phủ Anh cũng cho biết, kể từ thời điểm Thủ tướng Keir Starmer cùng đảng Lao động lên cầm quyền vào tháng 7/2024, việc tăng cường hợp tác với Pháp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ngăn chặn hơn 42.000 vụ vượt biên không thành, phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong việc kiểm soát biên giới và phòng chống các hoạt động di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận mới phản ánh nỗ lực gia tăng của Luân đôn trong việc kiểm soát biên giới, đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào hợp tác với Paris. Tuy nhiên, tính bền vững của phương pháp này vẫn đang được đặt ra trong bối cảnh dòng di cư ngày càng gia tăng và các nguyên nhân cơ bản chưa được giải quyết một cách triệt để.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: United Kingdom France eo biển Manche di cư trái phép kiểm soát biên giới thỏa thuận an ninh tuần tra biển công nghệ giám sát Keir Starmer khủng hoảng di cư
Tin liên quan

Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm 22/4, Vương quốc Anh và Pháp đã thông báo với các nhà hoạch định quân sự đang họp tại London về sự cần thiết phải xây dựng “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

