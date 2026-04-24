Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

Theo nội dung thỏa thuận, khoảng 500 triệu bảng Anh sẽ được sử dụng để tăng cường thực thi pháp luật tại các bãi biển miền Bắc nước Pháp. Kế hoạch bao gồm việc triển khai gần 1.100 nhân sự thuộc lực lượng cảnh sát, tình báo và quân đội, nhằm ngăn chặn các hoạt động tổ chức vượt biển ngay từ điểm xuất phát. Bên cạnh đó, khoảng 160 triệu bảng còn lại sẽ chỉ được giải ngân nếu các biện pháp mới chứng minh được hiệu quả; trong trường hợp ngược lại, nguồn tài trợ có thể bị cắt giảm sau một năm.

So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận này thay thế cơ chế hợp tác trước đó trị giá khoảng 480 triệu bảng, được ký kết năm 2023 và đã hết hạn vào đầu năm nay. So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát.

Cụ thể, hai bên sẽ triển khai một đơn vị cảnh sát chống bạo động gồm khoảng 50 người, đồng thời mở rộng các đội cảnh sát tình báo và tư pháp. Hoạt động tuần tra trên biển cũng được tăng cường với việc bổ sung thêm các tàu. Về công nghệ, Pháp sẽ tăng cường sử dụng máy bay không người lái, hai trực thăng và hệ thống camera nâng cấp, bổ sung một tàu tuần tra mới và hơn 20 sĩ quan hàng hải nhằm ngăn chặn các thuyền di cư bằng đường biển.

Theo dữ liệu chính thức, trong năm 2025, có khoảng 41.000 người đã vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh, con số này gần tương đương với mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2022. Đây là một minh chứng cho tình hình di cư qua eo biển vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng của Anh và Pháp. Chính phủ Anh cũng cho biết, kể từ thời điểm Thủ tướng Keir Starmer cùng đảng Lao động lên cầm quyền vào tháng 7/2024, việc tăng cường hợp tác với Pháp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ngăn chặn hơn 42.000 vụ vượt biên không thành, phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong việc kiểm soát biên giới và phòng chống các hoạt động di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận mới phản ánh nỗ lực gia tăng của Luân đôn trong việc kiểm soát biên giới, đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào hợp tác với Paris. Tuy nhiên, tính bền vững của phương pháp này vẫn đang được đặt ra trong bối cảnh dòng di cư ngày càng gia tăng và các nguyên nhân cơ bản chưa được giải quyết một cách triệt để.