Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

Trong một thông điệp chung, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của các bạn là chuyển hóa sự đồng thuận ngoại giao mà các nhà lãnh đạo đã thiết lập thành những phương án quân sự cụ thể, với một kế hoạch phối hợp chung nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong eo biển".

Các nhà hoạch định quân sự từ hàng chục quốc gia hiện đang tập trung tại Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực Anh ở Northwood, phía bắc London, bước sang ngày làm việc thứ hai trong hội nghị kéo dài hai ngày nhằm thảo luận các biện pháp mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Việc chuyển hóa động lực ngoại giao thành hành động cụ thể đòi hỏi kế hoạch sắc bén, đối thoại thẳng thắn và cam kết vững chắc từ các đồng minh và đối tác. Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự sẵn sàng đóng góp của các quốc gia", hai quan chức quốc phòng cho biết trong thông điệp được Bộ Quốc phòng Anh công bố.

“Chúng tôi tin tưởng rằng có thể đạt được những tiến triển thực chất. Chúng ta hoàn toàn có khả năng góp phần mở lại eo biển, ổn định kinh tế toàn cầu và bảo vệ người dân của mình,” tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ này cũng cho biết mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên thảo luận sẽ chỉ được triển khai “ngay khi điều kiện cho phép”, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.