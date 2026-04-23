Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

Thứ Năm, 22:31, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 22/4, Vương quốc Anh và Pháp đã thông báo với các nhà hoạch định quân sự đang họp tại London về sự cần thiết phải xây dựng “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

Trong một thông điệp chung, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của các bạn là chuyển hóa sự đồng thuận ngoại giao mà các nhà lãnh đạo đã thiết lập thành những phương án quân sự cụ thể, với một kế hoạch phối hợp chung nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong eo biển".

Các nhà hoạch định quân sự từ hàng chục quốc gia hiện đang tập trung tại Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực Anh ở Northwood, phía bắc London, bước sang ngày làm việc thứ hai trong hội nghị kéo dài hai ngày nhằm thảo luận các biện pháp mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

anh va phap thao luan phuong an quan su bao ve eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Việc chuyển hóa động lực ngoại giao thành hành động cụ thể đòi hỏi kế hoạch sắc bén, đối thoại thẳng thắn và cam kết vững chắc từ các đồng minh và đối tác. Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự sẵn sàng đóng góp của các quốc gia", hai quan chức quốc phòng cho biết trong thông điệp được Bộ Quốc phòng Anh công bố.

“Chúng tôi tin tưởng rằng có thể đạt được những tiến triển thực chất. Chúng ta hoàn toàn có khả năng góp phần mở lại eo biển, ổn định kinh tế toàn cầu và bảo vệ người dân của mình,” tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ này cũng cho biết mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên thảo luận sẽ chỉ được triển khai “ngay khi điều kiện cho phép”, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mở cửa hormuz căng thẳng trung đông mỹ iran
Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

Ông Zelensky: Đàm phán về Ukraine không thể chờ đến khi xung đột Iran kết thúc
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc trì hoãn các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine cho đến khi chiến sự tại Iran kết thúc là một “rủi ro lớn”.

Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang
VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

