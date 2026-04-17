Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 06:59, 17/04/2026
VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo kế hoạch, Vương quốc Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 17/4, với sự tham gia của các quốc gia có mong muốn đóng góp vào một sáng kiến đa phương. Mục tiêu trọng tâm là thiết lập một cơ chế bảo đảm quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc thảo luận cũng sẽ xem xét khả năng triển khai một sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ nghiêm ngặt.

Nguồn tin ngoại giao cho hay các cuộc họp sẽ được cấu trúc thành bốn nhóm công tác chính, bao gồm: bảo đảm an ninh và tự do hàng hải; xem xét các biện pháp kinh tế đối với Iran nếu việc phong tỏa tiếp diễn; thúc đẩy giải quyết tình trạng tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt; đồng thời phối hợp với khu vực doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho việc nối lại hoạt động vận tải.

Mục tiêu trọng tâm của hội nghị là thiết lập một cơ chế bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu. Nguồn: Reuters

Giới phân tích nhận định bất kỳ cơ chế can thiệp nào cũng cần có sự phối hợp với Iran nhằm tránh nguy cơ leo thang xung đột. Bà Dorothée Schmid, quyền Giám đốc chương trình Thổ Nhĩ Kỳ – Trung Đông tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI cho rằng: "Mọi sáng kiến nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz đều phải đặt trên nền tảng ngoại giao và đối thoại với Iran. Nếu thiếu sự phối hợp này, các lực lượng triển khai sẽ luôn đối mặt với nguy cơ bị đe dọa bởi năng lực quân sự của Tehran. Đó là điều mà Anh, Pháp cũng như các quốc gia không tham chiến đều muốn tránh. Chính vì vậy, các bên không chỉ nhấn mạnh yêu cầu giảm leo thang căng thẳng mà còn đề cập tới khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời bắt đầu tính toán cho giai đoạn ổn định hậu xung đột".

Bà Dorothée Schmid nhận định không bên nào hoàn toàn kiểm soát được tuyến hàng hải này, bởi vẫn có một số tàu vượt qua bất chấp những tuyên bố phong tỏa. Bà cũng bổ sung, trong điều kiện an ninh khu vực còn nhiều biến động, các cuộc đàm phán khó có thể đạt được kết quả nhanh chóng.   

Đáng chú ý, việc Hội nghị diễn ra mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ được xem là dấu hiệu cho thấy một số quốc gia châu Âu chủ động giữ khoảng cách với các bước leo thang gần đây, đồng thời khẳng định ưu tiên theo đuổi cách tiếp cận đa phương, dựa trên đối thoại và giải pháp ngoại giao nhằm ổn định tình hình.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Hormuz và Bab al-Mandeb: Hai điểm nghẽn chi phối kinh tế và quyền lực toàn cầu
VOV.VN - Hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đang nổi lên như "điểm nghẽn kép" có khả năng chi phối dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gia tăng.

Thái Lan hợp tác với Oman bảo đảm an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 15/4 đã có chuyến thăm, làm việc với giới chức Oman nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phối hợp bảo đảm an toàn cho tàu hàng của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng mới, quyết định phong tỏa hàng hải nhằm vào Tehran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở ra một mặt trận khác – nơi kinh tế trở thành vũ khí chủ đạo.

