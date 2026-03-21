Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để không kích Iran

Theo tuyên bố từ Phố Downing, các bộ trưởng Anh đã họp trong ngày 20/3 để thảo luận về cuộc xung đột tại Iran và việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.

Tuyên bố nêu rõ: “Các bên xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm cả các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm và năng lực tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz”.

Người dân sử dụng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc một máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ tiếp cận để hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford tại Gloucestershire, Anh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang diễn ra. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đăng tải trên mạng xã hội X rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đang “đặt sinh mạng người Anh vào nguy hiểm khi cho phép các căn cứ của Anh được sử dụng cho hành động gây hấn chống lại Iran”, đồng thời khẳng định “Iran sẽ thực thi quyền tự vệ”.

Ông Starmer trong tuần này nhấn mạnh Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến với Iran. Ban đầu, ông từ chối đề nghị của Washington về việc sử dụng các căn cứ của Anh cho các cuộc tấn công, với lý do cần đảm bảo tính hợp pháp của bất kỳ hành động quân sự nào. Tuy nhiên, lập trường này đã được điều chỉnh sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Anh trên khắp Trung Đông. Theo đó, Mỹ được phép sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford và căn cứ chung Mỹ - Anh Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.

Tổng thống Trump thời gian qua nhiều lần chỉ trích ông Starmer kể từ khi xung đột nổ ra, cho rằng London chưa làm đủ để hỗ trợ Washington. Ngày 16/3, ông Trump nói có “một số quốc gia khiến tôi rất thất vọng”, trước khi chỉ đích danh Anh - quốc gia mà ông cho rằng từng được xem là “Rolls-Royce trong các đồng minh”.

Tuyên bố từ Phố Downing ngày 20/3 cũng kêu gọi “hạ nhiệt căng thẳng khẩn cấp và nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến”. Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy tâm lý hoài nghi rộng rãi đối với cuộc chiến, với 59% số người được khảo sát bởi YouGov cho biết họ phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.