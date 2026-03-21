中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để không kích Iran

Thứ Bảy, 08:30, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Anh đã phê chuẩn việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran.

Theo tuyên bố từ Phố Downing, các bộ trưởng Anh đã họp trong ngày 20/3 để thảo luận về cuộc xung đột tại Iran và việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.

Tuyên bố nêu rõ: “Các bên xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm cả các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm và năng lực tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz”.

anh cho phep my su dung can cu quan su tren lanh tho cua minh de khong kich iran hinh anh 1
Người dân sử dụng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc một máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ tiếp cận để hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford tại Gloucestershire, Anh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang diễn ra. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đăng tải trên mạng xã hội X rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đang “đặt sinh mạng người Anh vào nguy hiểm khi cho phép các căn cứ của Anh được sử dụng cho hành động gây hấn chống lại Iran”, đồng thời khẳng định “Iran sẽ thực thi quyền tự vệ”.

Ông Starmer trong tuần này nhấn mạnh Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến với Iran. Ban đầu, ông từ chối đề nghị của Washington về việc sử dụng các căn cứ của Anh cho các cuộc tấn công, với lý do cần đảm bảo tính hợp pháp của bất kỳ hành động quân sự nào. Tuy nhiên, lập trường này đã được điều chỉnh sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Anh trên khắp Trung Đông. Theo đó, Mỹ được phép sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford và căn cứ chung Mỹ - Anh Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.

Tổng thống Trump thời gian qua nhiều lần chỉ trích ông Starmer kể từ khi xung đột nổ ra, cho rằng London chưa làm đủ để hỗ trợ Washington. Ngày 16/3, ông Trump nói có “một số quốc gia khiến tôi rất thất vọng”, trước khi chỉ đích danh Anh - quốc gia mà ông cho rằng từng được xem là “Rolls-Royce trong các đồng minh”.

Tuyên bố từ Phố Downing ngày 20/3 cũng kêu gọi “hạ nhiệt căng thẳng khẩn cấp và nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến”. Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy tâm lý hoài nghi rộng rãi đối với cuộc chiến, với 59% số người được khảo sát bởi YouGov cho biết họ phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

trump reuters.JPG

Ông Trump nói Mỹ gần đạt mục tiêu, cân nhắc thu hẹp hoạt động quân sự tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang tiến gần tới việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược và có thể cân nhắc thu hẹp các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz tự đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát tuyến đường này “khi cần thiết”.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: căn cứ quân sự Anh Anh cho phép Mỹ không kích Iran tấn công Iran eo biển Hormuz cuộc chiến Iran Iran cảnh báo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel
VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau
VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 21 trong cuộc xung đột ác liệt tại Trung Đông, cả Israel và Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau. Thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận truyền thông và ngoại giao cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Ông Trump bác khả năng ngừng bắn, cân nhắc phương án đưa quân vào Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng, thời điểm hiện tại không phù hợp để chấm dứt giao tranh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ