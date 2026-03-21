Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau

Thứ Bảy, 05:58, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 21 trong cuộc xung đột ác liệt tại Trung Đông, cả Israel và Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau. Thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận truyền thông và ngoại giao cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua cho biết, trong ngày 20/3, không quân Israel đã tập kích nhiều cơ sở của Iran ở thủ đô Tehran, khu vực miền Trung và phía Đông Iran. Tại Tehran, không quân Israel tấn công một số nhà máy chế tạo vũ khí cùng các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Ở khu vực phía Đông Iran, các cuộc tập kích nhắm vào các kho chứa tên lửa đạn đạo có binh sỹ vận hành. IDF cũng khẳng định, hoạt động phóng tên lửa của Iran thời gian gần đây chủ yếu thực hiện tại khu vực miền Trung nước này, sau khi năng lực tên lửa ở khu vực phía Tây Iran đã bị không quân Israel cày nát.

Về hoạt động tấn công của Iran, truyền thông Israel đưa tin trong ngày 20/3, Iran tiến hành 9 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel. Đợt tấn công mới nhất diễn ra hồi tối qua với 1 tên lửa mang đạn chùm rơi xuống khu vực miền Trung Israel. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, chưa có báo cáo về thương vong do cuộc tấn công gây ra. Thiệt hại tổng thể trong ngày cũng chưa được công bố.

chien su trung Dong israel va iran tiep tuc tan cong nhau hinh anh 1
Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, UAE, hôm 14/3 (Ảnh: AP)

Về phía Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei hôm qua tuyên bố nước này đã “giáng đòn choáng váng” và đang đánh bại kẻ thù. Trong thông điệp mừng Năm mới Nowruz của người Ba Tư, tân lãnh tụ tinh thần tối cao khẳng định, Mỹ và Israel đã “ảo tưởng” khi cho rằng, việc hạ sát Đại giáo chủ Ali Khamenei và các lãnh đạo quân sự của Iran, sẽ khiến người Iran sợ hãi và tuyệt vọng, qua đó có thể thành toàn giấc mơ thôn tính và chia cắt đất nước Iran.  

Cũng trong tuyên bố, Đại giáo chủ Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran hay các lực lượng đồng minh của Tehran, đứng sau các cuộc tập kích hai nhằm Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Ngược lại, ông Mojtaba Khamenei cho rằng, các cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman thời gian qua, là các cuộc tấn công “cờ giả” do Israel ngụy tạo, hòng làm chia rẽ Iran với các nước láng giềng.

Về một số tác động đáng chú ý của xung đột với các quốc gia khu vực, giới chức Iraq hôm qua cho biết, toàn bộ các giếng dầu do các công ty nước ngoài khai thác tại nước này đã rơi vào tình trạng bất khả kháng, tức không thể tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân là do giao tranh tại khu vực đã làm tắc nghẽn tuyến vận tải dầu huyết mạch qua eo Hormuz, khiến Iraq không thể xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài trong suốt 3 tuần qua.

Với trường hợp của UAE, quốc gia vùng Vịnh chịu tác động nặng nề nhất của xung đột, một số báo cáo liên quan cho biết, thị trường bất động sản UAE đang suy giảm mạnh. Theo đó, trong 12 ngày đầu tiên của tháng 3 này, lượng giao dịch bất động sản tại UAE đã giảm 37% tính theo năm, và giảm tới 49% nếu tính theo tháng. Không chỉ suy giảm về lượng giao dịch, giá cả bất động sản tại UAE cũng đang giảm khá mạnh với mức chiết khấu áp dụng cho nhiều sản phẩm lên tới 12-15%, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: chiến sự trung đông xung đột tại trung đông cuộc chiến giữa israel và iran phát động các cuộc tấn công mới
Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

VOV.VN - Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

VOV.VN - Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

