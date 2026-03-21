Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua cho biết, trong ngày 20/3, không quân Israel đã tập kích nhiều cơ sở của Iran ở thủ đô Tehran, khu vực miền Trung và phía Đông Iran. Tại Tehran, không quân Israel tấn công một số nhà máy chế tạo vũ khí cùng các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Ở khu vực phía Đông Iran, các cuộc tập kích nhắm vào các kho chứa tên lửa đạn đạo có binh sỹ vận hành. IDF cũng khẳng định, hoạt động phóng tên lửa của Iran thời gian gần đây chủ yếu thực hiện tại khu vực miền Trung nước này, sau khi năng lực tên lửa ở khu vực phía Tây Iran đã bị không quân Israel cày nát.

Về hoạt động tấn công của Iran, truyền thông Israel đưa tin trong ngày 20/3, Iran tiến hành 9 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel. Đợt tấn công mới nhất diễn ra hồi tối qua với 1 tên lửa mang đạn chùm rơi xuống khu vực miền Trung Israel. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, chưa có báo cáo về thương vong do cuộc tấn công gây ra. Thiệt hại tổng thể trong ngày cũng chưa được công bố.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, UAE, hôm 14/3 (Ảnh: AP)

Về phía Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei hôm qua tuyên bố nước này đã “giáng đòn choáng váng” và đang đánh bại kẻ thù. Trong thông điệp mừng Năm mới Nowruz của người Ba Tư, tân lãnh tụ tinh thần tối cao khẳng định, Mỹ và Israel đã “ảo tưởng” khi cho rằng, việc hạ sát Đại giáo chủ Ali Khamenei và các lãnh đạo quân sự của Iran, sẽ khiến người Iran sợ hãi và tuyệt vọng, qua đó có thể thành toàn giấc mơ thôn tính và chia cắt đất nước Iran.

Cũng trong tuyên bố, Đại giáo chủ Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran hay các lực lượng đồng minh của Tehran, đứng sau các cuộc tập kích hai nhằm Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Ngược lại, ông Mojtaba Khamenei cho rằng, các cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman thời gian qua, là các cuộc tấn công “cờ giả” do Israel ngụy tạo, hòng làm chia rẽ Iran với các nước láng giềng.

Về một số tác động đáng chú ý của xung đột với các quốc gia khu vực, giới chức Iraq hôm qua cho biết, toàn bộ các giếng dầu do các công ty nước ngoài khai thác tại nước này đã rơi vào tình trạng bất khả kháng, tức không thể tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân là do giao tranh tại khu vực đã làm tắc nghẽn tuyến vận tải dầu huyết mạch qua eo Hormuz, khiến Iraq không thể xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài trong suốt 3 tuần qua.

Với trường hợp của UAE, quốc gia vùng Vịnh chịu tác động nặng nề nhất của xung đột, một số báo cáo liên quan cho biết, thị trường bất động sản UAE đang suy giảm mạnh. Theo đó, trong 12 ngày đầu tiên của tháng 3 này, lượng giao dịch bất động sản tại UAE đã giảm 37% tính theo năm, và giảm tới 49% nếu tính theo tháng. Không chỉ suy giảm về lượng giao dịch, giá cả bất động sản tại UAE cũng đang giảm khá mạnh với mức chiết khấu áp dụng cho nhiều sản phẩm lên tới 12-15%, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.