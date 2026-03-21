中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump bác khả năng ngừng bắn, cân nhắc phương án đưa quân vào Iran

Thứ Bảy, 05:13, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng, thời điểm hiện tại không phù hợp để chấm dứt giao tranh.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi Florida, ông Trump cho biết, Mỹ có thể đối thoại, nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Ông cũng cho rằng, năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel, khi “không còn hải quân, không quân hay trang thiết bị đáng kể”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau gần ba tuần xung đột, trong bối cảnh chiến sự lan rộng và tác động mạnh đến thị trường toàn cầu, khiến chứng khoán giảm điểm và giá dầu tăng vọt.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/3 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và đẩy nhanh kết thúc chiến tranh. Các phương án đang được xem xét bao gồm kiểm soát các tuyến vận chuyển tại eo biển Hormuz, thu giữ uranium làm giàu cao của Iran hoặc chiếm giữ các cơ sở dầu mỏ nhằm cắt nguồn tài chính của Tehran.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, chưa có phương án nào liên quan đến việc triển khai lực lượng quy mô lớn như các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan. Quy mô có thể dao động từ vài trăm binh sĩ tham gia các chiến dịch ngắn hạn đến hàng nghìn quân trong nhiều tuần, tùy theo mục tiêu cụ thể.

Hiện, Mỹ đã duy trì khoảng 50.000  binh sĩ tại Trung Đông và đang tăng cường thêm lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến tới khu vực. Tuy nhiên, ông Trump vẫn công khai phủ nhận kế hoạch triển khai bộ binh, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tiết lộ chiến lược quân sự.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: tổng thống mỹ donald trump bác khả năng ngừng bắn chiến sự trung đông cuộc chiến giữa mỹ và israel với iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump: Không có Mỹ, NATO chỉ là "hổ giấy"
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO vì cho rằng khối này chưa thể hiện mức độ ủng hộ tương xứng đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Sri Lanka từ chối máy bay chiến đấu Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế
VOV.VN - Ngày 20/3, phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết, nước này đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc cho phép hai máy bay chiến đấu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mattala International Airport ở khu vực đông nam đảo quốc này.

Đa số người Mỹ không ủng hộ kịch bản đưa quân vào Iran
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, đa số người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể đưa quân vào Iran nhưng phần lớn không ủng hộ kịch bản này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ