Ông Trump nói Mỹ gần đạt mục tiêu, cân nhắc thu hẹp hoạt động quân sự tại Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đang tiến rất gần tới việc đạt được các mục tiêu của mình khi cân nhắc thu hẹp các nỗ lực quân sự lớn của chúng ta tại Trung Đông liên quan đến Iran: (1) Làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, các bệ phóng và mọi thứ liên quan đến chúng. (2) Phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran. (3) Xóa sổ lực lượng hải quân và không quân của họ, bao gồm cả các hệ thống vũ khí phòng không. (4) Tuyệt đối không cho phép Iran tiến gần dù chỉ là tới năng lực hạt nhân, và luôn duy trì vị thế để Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước tình huống đó, nếu nó xảy ra. (5) Bảo vệ, ở mức cao nhất, các đồng minh Trung Đông của chúng ta, bao gồm Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ: "Eo biển Hormuz sẽ phải được các quốc gia sử dụng nó bảo vệ và kiểm soát khi cần thiết – Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong các nỗ lực tại Hormuz, nhưng điều đó sẽ không còn cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ. Quan trọng là, đây sẽ là một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng, thời điểm hiện tại không phù hợp để chấm dứt giao tranh.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi Florida, ông Trump cho biết, Mỹ có thể đối thoại, nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và đẩy nhanh kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, chưa có phương án nào liên quan đến việc triển khai lực lượng quy mô lớn như các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan.