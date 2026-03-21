Ông Trump nói Mỹ gần đạt mục tiêu, cân nhắc thu hẹp hoạt động quân sự tại Iran

Thứ Bảy, 07:42, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang tiến gần tới việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược và có thể cân nhắc thu hẹp các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz tự đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát tuyến đường này “khi cần thiết”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đang tiến rất gần tới việc đạt được các mục tiêu của mình khi cân nhắc thu hẹp các nỗ lực quân sự lớn của chúng ta tại Trung Đông liên quan đến Iran: (1) Làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, các bệ phóng và mọi thứ liên quan đến chúng. (2) Phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran. (3) Xóa sổ lực lượng hải quân và không quân của họ, bao gồm cả các hệ thống vũ khí phòng không. (4) Tuyệt đối không cho phép Iran tiến gần dù chỉ là tới năng lực hạt nhân, và luôn duy trì vị thế để Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước tình huống đó, nếu nó xảy ra. (5) Bảo vệ, ở mức cao nhất, các đồng minh Trung Đông của chúng ta, bao gồm Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác".

Ong trump noi my gan dat muc tieu, can nhac thu hep hoat dong quan su tai iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Mỹ: "Eo biển Hormuz sẽ phải được các quốc gia sử dụng nó bảo vệ và kiểm soát khi cần thiết – Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong các nỗ lực tại Hormuz, nhưng điều đó sẽ không còn cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ. Quan trọng là, đây sẽ là một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng, thời điểm hiện tại không phù hợp để chấm dứt giao tranh.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi Florida, ông Trump cho biết, Mỹ có thể đối thoại, nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và đẩy nhanh kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, chưa có phương án nào liên quan đến việc triển khai lực lượng quy mô lớn như các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tin liên quan

Ông Trump: Không có Mỹ, NATO chỉ là "hổ giấy"
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO vì cho rằng khối này chưa thể hiện mức độ ủng hộ tương xứng đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Giá xăng tăng vọt sau cảnh báo cứng rắn của ông Trump nhằm vào mỏ khí đốt Iran
Giá xăng tăng vọt sau cảnh báo cứng rắn của ông Trump nhằm vào mỏ khí đốt Iran

VOV.VN - Giá năng lượng toàn cầu và tại Mỹ tăng mạnh trong những ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau những cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran
Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 cho biết, ông đã yêu cầu Israel không tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, trong bối cảnh căng thẳng leo thang đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

