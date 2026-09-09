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Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine

Thứ Tư, 15:17, 09/09/2026
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VOV.VN - Ngày 8/9, Chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 135 triệu USD) cho Ukraine. Bước đi này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tập kích trong mùa Đông tới.

 

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản viện trợ mới được điều phối qua cơ chế ưu tiên của NATO, trọng tâm là cung cấp đạn tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, cùng nhiều phương tiện đánh chặn hiện đại. Toàn bộ khí tài này sẽ được cấp tốc bàn giao trước khi mùa Đông khắc nghiệt bắt đầu, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

anh cong bo goi ho tro phong khong 135 trieu usd cho ukraine hinh anh 1
Song song với việc tăng cường năng lực phòng không, London cũng tiếp tục đẩy nhanh cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Kiev (Ảnh: Reuters)

Song song với việc tăng cường năng lực phòng không, London cũng tiếp tục đẩy nhanh cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Kiev. Anh đặt mục tiêu chuyển hơn 120.000 UAV cho Ukraine trong năm nay, gồm các loại phục vụ nhiệm vụ trinh sát, tấn công và đánh chặn UAV đối phương. Đến nay, khoảng 25.000 chiếc đã được bàn giao.

Trước đó, Anh cũng vừa hoàn tất chuyển giao viên đạn pháo cỡ lớn thứ một triệu cho Ukraine và dự kiến cung cấp thêm hàng chục nghìn viên đạn pháo tầm xa trong những tháng tới, với sự hỗ trợ tài chính của một số đồng minh châu Âu.

Theo giới chức Anh, việc tăng tốc tiếp sức cho Ukraine lúc này mang ý nghĩa sống còn, khi hạ tầng năng lượng của nước này đang trở thành mục tiêu tập kích liên tục bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là đợt viện trợ lớn tiếp theo sau gói 135 triệu USD hồi tháng 3, tái khẳng định phòng không vẫn là "ưu tiên số một" trong chiến lược viện trợ quân sự mà Anh và phương Tây dành cho Kiev.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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